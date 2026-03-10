«Может и не придется вводить»: Трамп объявил о частичной отмене нефтяных санкций

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 8 0

Американский лидер связал это решение с необходимостью стабилизировать цены на топливо.

Трамп объявил о частичной отмене нефтяных санкций

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп объявил о частичной отмене нефтяных санкций

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Вашингтоне заявил о смягчении ограничений в отношении российского нефтяного сектора. По его словам, мера носит временный характер и направлена на снижение стоимости энергоносителей.

Агентство Bloomberg обратило внимание, что риторика американского лидера допускает возможность не возвращать санкции в будущем.

«Мы отменяем некоторые санкции, связанные с нефтью, чтобы снизить цены. У нас есть санкции против некоторых стран, но мы снимаем их до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. А потом, кто знает, может быть, нам и не придется их снова вводить», — приводит агентство слова Трампа.

Ранее в тот же день стало известно о телефонном разговоре Трампа с Владимиром Путиным. Американский президент охарактеризовал беседу как позитивную и сообщил, что собеседники обсуждали Украину.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнил, что основное внимание уделялось также ситуации вокруг Ирана. По словам Трампа, Путин выразил готовность содействовать ближневосточному урегулированию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:40
«Может и не придется вводить»: Трамп объявил о частичной отмене нефтяных санкций
3:20
Красиво, но жить нельзя: почти все трендовые вещи — маркетинговая уловка
2:50
Упал с неба — не трогай: астроном объяснил, чем опасны космические гости
2:33
В России стартовала четырехдневная рабочая неделя
2:14
Большинство россиян уверены, что знание иностранного языка увеличило бы их доход
1:55
В Подмосковье четвертые сутки ищут троих пропавших детей

Сейчас читают

Потеряли время? Почему рак у Лерчек обнаружили только после родов
Альпы, танцы и Сергей Жуков: как Ксения Бородина отметила 43-летие в Куршевеле
«Никогда не поднимал руку»: Прилучный ответил на обвинения Муцениеце в абьюзе
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить