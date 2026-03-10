Крошечный малыш без мамы: на Ладожском озере спасли детеныша нерпы

Зверька передали в центр реабилитации и назвали Нерпулькой.

Фото, видео: Telegram/Nerpa SPb/sealresque; 5-tv.ru

На Ладожском озере спасли детеныша нерпы от агрессивных чаек

Детеныша нерпы спасли на Ладожском озере. Помогла бдительность прохожих.

Они заметили, как агрессивные чайки кружат над одной точкой. На льду звал на помощь крохотный белек. На место прибыли спасатели на аэролодке.

Матери поблизости не нашли. Поэтому малыша передали в центр реабилитации.

Выяснилось, что детеныш появился на свет всего несколько дней назад. Ему дали имя — Нерпулька.

