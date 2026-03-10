Раскидывали туалетную бумагу: школьники решили разыграть учителя и убили его

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 68 0

У жертвы пранка остались жена и двое детей.

Школьники решили разыграть учителя и случайно убили его

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

NYP: школьники решили разыграть учителя и случайно убили его

В американском штате Джорджия из-за розыгрыша учеников погиб преподаватель математики. Об этом сообщает New York Post.

По данным правоохранительных органов, 40-летний мужчина вышел на улицу около полуночи, чтобы разобраться с группой подростков. Школьники раскидывали по его участку туалетную бумагу.

Когда пятеро приятелей бросились к машинам, чтобы скрыться, учитель попытался их остановить. Однако он споткнулся и упал прямо под колеса отъезжающего пикапа.

Несмотря на попытки подростков оказать первую помощь до приезда медиков, педагог скончался в больнице от полученных травм на следующий день.

Находившемуся за рулем ученику предъявлен ряд серьезных обвинений, включая непреднамеренное убийство с использованием транспортного средства, неосторожное вождение и нарушение границ частной собственности.

Остальные четверо участников инцидента были задержаны на месте происшествия за административные правонарушения.

Погибший был не только учителем, но и тренером по гольфу. Администрация округа выразила соболезнования его жене и двоим детям.

На данный момент остается неясным, почему именно дом жертвы стал целью для подросткового розыгрыша.

Память погибшего почтили на траурном митинге, куда пришли сотни местных жителей и школьников. Одна из учениц отметила, что гибель мужчины стала огромным ударом для всего города, так как он был очень социально активным человеком и всегда поддерживал молодежь на различных мероприятиях.

В настоящее время главный подозреваемый находится под стражей, а сумма залога для него была установлена в размере почти двух тысяч долларов (около 160 тысяч рублей).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:05
Израиль за последнюю неделю нанес 30 ударов по объектам Хезболлы в Ливане
9:58
Хотели нажиться: аргентинская мафия планировала продать ребенка россиянки
9:55
Иран атаковал военную базу США в иракском Курдистане
9:48
«Топить их веселее»: Трамп прокомментировал удары по иранским судам
9:40
«Зачеркнуто»: Матвиенко допустил смену названия «Иванушек International»
9:22
Раскидывали туалетную бумагу: школьники решили разыграть учителя и убили его

Сейчас читают

Поиски троих пропавших детей в Звенигороде: что известно к этому часу
Не хочу торта и гостей: почему после 30 лет бесит день рождения
«Град» накрыл укрытие ВСУ под Ореховом. Лучшее видео из зоны СВО
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить