Раскидывали туалетную бумагу: школьники решили разыграть учителя и убили его

NYP: школьники решили разыграть учителя и случайно убили его

В американском штате Джорджия из-за розыгрыша учеников погиб преподаватель математики. Об этом сообщает New York Post.

По данным правоохранительных органов, 40-летний мужчина вышел на улицу около полуночи, чтобы разобраться с группой подростков. Школьники раскидывали по его участку туалетную бумагу.

Когда пятеро приятелей бросились к машинам, чтобы скрыться, учитель попытался их остановить. Однако он споткнулся и упал прямо под колеса отъезжающего пикапа.

Несмотря на попытки подростков оказать первую помощь до приезда медиков, педагог скончался в больнице от полученных травм на следующий день.

Находившемуся за рулем ученику предъявлен ряд серьезных обвинений, включая непреднамеренное убийство с использованием транспортного средства, неосторожное вождение и нарушение границ частной собственности.

Остальные четверо участников инцидента были задержаны на месте происшествия за административные правонарушения.

Погибший был не только учителем, но и тренером по гольфу. Администрация округа выразила соболезнования его жене и двоим детям.

На данный момент остается неясным, почему именно дом жертвы стал целью для подросткового розыгрыша.

Память погибшего почтили на траурном митинге, куда пришли сотни местных жителей и школьников. Одна из учениц отметила, что гибель мужчины стала огромным ударом для всего города, так как он был очень социально активным человеком и всегда поддерживал молодежь на различных мероприятиях.

В настоящее время главный подозреваемый находится под стражей, а сумма залога для него была установлена в размере почти двух тысяч долларов (около 160 тысяч рублей).

