Шапку могли подбросить: жители Звенигорода не верят, что пропавшие подростки утонули

MSK1: Местные жители сомневаются, что пропавшие в Звенигороде дети могли утонуть

Пока водолазы четвертые сутки обследуют Москву-реку, горожане указывают на нестыковки в показаниях свидетелей и неглубокое дно в районе поисков пропавших в Звенигороде детей. По их словам, водоем в этом месте совсем небольшой, а зимой к нему практически невозможно подойти. Об этом сообщает MSK1.

В поисках 12-летних мальчиков, а также 13-летней девочки задействовано несколько сотен волонтеров, спасателей и водолазов. Поиски ведутся и с воздуха. Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали ребят вечером 7 марта: подростки направлялись в сторону реки.

Показания рыбаков вызывают вопросы

Местные рыбаки утверждают, что дети утонули на их глазах. Мужчины якобы пытались помочь, но один из мальчиков ушел под лед.

Однако многие местные жители скептически относятся к этой версии. Мужчина признался, что у него не было телефона, чтобы вызвать спасателей.

«Тут глубина по пояс»

Одна женщина поделилась сомнениями с журналистами. По ее словам, в районе, где предположительно утонули дети, река совсем неглубокая.

«Здесь искали вчера, а сейчас ищут в другом месте — у моста, ничего не понятно. Слышала, что шапку одного из мальчиков нашли. Но вдруг подбросили. Я тоже слышала про пьяного рыбака, который якобы видел этих ребят. Как такое могло произойти вообще? Тут глубина по пояс», — возмутилась она.

Соседи пропавших детей также недоумевают. По их словам, зимой проход к реке обычно закрыт, к тому же везде стоят камеры.

«Зимой тут никто не отдыхает и никто не гуляет здесь», — рассказала местная жительница.

Дружная троица

Знакомые характеризуют пропавших детей исключительно положительно. Ребята вместе учились в школе и были почти неразлучны.

«Мы знали всех троих, постоянно здоровались. Ездили на автобусе вместе в школу в микрорайон Супонево. Ребята дружили очень хорошо, всегда ходили вместе», — поделилась знакомая семьи одного из пропавших.

Что говорят спасатели

Координатор отряда «ЛизаАлерт» Андрей Чернов пояснил, что сейчас на месте работают только подготовленные люди. Из-за потепления ситуация на реке стремительно ухудшается, и привлекать добровольцев без спецподготовки опасно.

Он подчеркнул, что спасатели не исключают — дети могут быть живы. Но сейчас все основные силы брошены на отработку реки. По камерам дополнительных перемещений детей обнаружено не было.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.