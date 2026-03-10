Внедорожник взорвался у торгового центра в Подмосковье

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 91 0

Машина полностью сгорела.

Взрыв внедорожника в Подмосковье — что произошло

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Автомобиль взорвался у торгового центра в подмосковном Селятино Наро-Фоминского района. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Известно, что внедорожник полностью сгорел в результате инцидента. Взрыв произошел на улице Больничная, уточняет агентство «Регнум».

На месте работают экстренные службы, подробности случившегося уточняются — информации о пострадавших и повреждениях нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о подрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала в Москве, в результате которого погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Мужчина был женат, у него осталось двое несовершеннолетних детей.

Тогда также пострадали еще два сотрудника полиции, оба в звании лейтенанта. Сообщалось, что они получили повреждения разной степени тяжести — им была оказана медицинская помощь. Один из пострадавших поступил в Московский многопрофильный научно-клинический центр имени Боткина с ушибом головного мозга, второй — с ожогом лица и контузией.

