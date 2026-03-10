Внедорожник взорвался у торгового центра в Подмосковье
Машина полностью сгорела.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Автомобиль взорвался у торгового центра в подмосковном Селятино Наро-Фоминского района. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.
Известно, что внедорожник полностью сгорел в результате инцидента. Взрыв произошел на улице Больничная, уточняет агентство «Регнум».
На месте работают экстренные службы, подробности случившегося уточняются — информации о пострадавших и повреждениях нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал о подрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала в Москве, в результате которого погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Мужчина был женат, у него осталось двое несовершеннолетних детей.
Тогда также пострадали еще два сотрудника полиции, оба в звании лейтенанта. Сообщалось, что они получили повреждения разной степени тяжести — им была оказана медицинская помощь. Один из пострадавших поступил в Московский многопрофильный научно-клинический центр имени Боткина с ушибом головного мозга, второй — с ожогом лица и контузией.
