Анастасия Багиян победила в лыжном спринте на Паралимпиаде в Италии

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров

Спортсменка стала лучшей с результатом три минуты и 16,1 секунды.

Сколько медалей выиграла Россия на Паралимпиаде

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Российская лыжница Анастасия Багиян завоевала золотую медаль на Паралимпийских Играх, которые проходят в Милане.

Спортсменка одержала победу в лыжном классическом спринте в категории NS1 для атлетов с нарушением зрения. Она прошла дистанцию за три минуты и 16,1 секунды. Ее ведущим был Сергей Синякин.

Серебряная награда досталась представительнице Германии Леони Марии Вальтер, которая отстала от россиянки на 8,6 секунды. Тройку призеров замкнула ее соотечественница Линн Кацмайер.

Паралимпийские Игры 2026 года стартовали 6 марта и продлятся до 15 числа. Россию на соревнованиях представляют шесть спортсменов, которые впервые с 2014 года выступают с национальной символикой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что россиянка Варвара Ворончихина стала триумфатором Паралимпиады. Ей не было равных в соревнованиях в супергигантском слаломе. Во время церемонии награждения спортсменка не смогла сдержать эмоций. Кроме того, бронзовую медаль для России выиграл горнолыжник Алексей Бугаев.

