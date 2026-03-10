Поплохело на уроке: подросток умер в школе во Владивостоке

Врачи скорой помощи не смогли спасти восьмиклассника.

От чего подросток умер во время урока в школе Владивостока

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

Восьмиклассник умер во время урока в школе во Владивостоке

В одной из школ Владивостока 15-летний ученик скончался во время урока. Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

«По предварительной информации, в вечернее время 10 марта 2025 года в одной из школ Владивостока 15-летнему мальчику стало плохо», — уточнили в ведомстве.

На место незамедлительно вызвали медиков. Несмотря на оперативное прибытие бригады скорой помощи, спасти мальчика не удалось — врачи были вынуждены лишь официально подтвердить факт смерти.

Как уточнила уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова, погибшим оказался ученик восьмого класса одной из городских школ.

«Да, ребенок умер во время урока в школе во Владивостоке, обстоятельства выясняются», — приводит ее слова РИА Новости.

Знакомый с ситуацией источник отметил, что погибший ребенок был «хороший, из благополучной семьи».

«Выражаю искренние соболезнования семье мальчика, сил им, чтобы пережить это горе», — добавила Романова.

В настоящее время надзорное ведомство Приморья поставило ситуацию на особый контроль.

