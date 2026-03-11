«Лекарства у меня нет»: Разумовская не раскрыла секрет человеческого счастья

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 13 0

Парадоксально, что люди ищут радость в больших достижениях, а лучшие моменты жизни обретают в мелочах.

Фото, видео: Александр Щербак/ТАСС; 5-tv.ru

Актриса Разумовская призналась, что не знает секрета человеческого счастья

Актриса Карина Разумовская не смогла однозначно ответить на вопрос, почему многие люди не ценят полноту своей жизни и считают счастье недостижимым. В своем неведении она честно призналась, беседуя с корреспондентом 5-tv.ru на премьере романтического фильма «К себе нежно».

«Правда, ведь как мало нужно человеку для счастья! Иногда просто успеть на автобус, да, запрыгнуть в эту закрывающуюся дверь. И ответов на этот вопрос, наверное, нет, но вот если наш фильм поможет задуматься, что все-таки нужно это сделать, то это будет наша большая победа. Но лекарства у меня нет», — сказала артистка.

В основе сюжета картины, в которой Разумовская сыграла главную роль, работа белорусской писательницы Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Этот бестселлер 2020 года четыре раза подряд становился самым продаваемым в России. 5 марта в прокат вышла экранизация по сценарию Дарьи Грацевич. Режиссером выступил Иван Китаев, в актерском составе — Артем Ткаченко, Алиса Конашенкова, Ольга Медынич, Пелагея Невзорова, Людмила Артемьева, Леонид Бичевин и другие.

Главная героиня фильма Надя — 40-летний хирург-отоларинголог, живущая работой и мелкими заботами, совершенно забывшая о собственных желаниях. Муж ушел два года назад, но развод так и не состоялся, Надя продолжает жить с дочерью в квартире свекрови и остро нуждается в глотке свежего воздуха — в переменах. Через «уроки нежности» женщине предстоит найти путь к гармонии.

Ранее в интервью 5-tv.ru Карина Разумовская рассказала, как победила свой главный страх на съемочной площадке.


