«Лекарства у меня нет»: Разумовская не раскрыла секрет человеческого счастья

Актриса Разумовская призналась, что не знает секрета человеческого счастья

Актриса Карина Разумовская не смогла однозначно ответить на вопрос, почему многие люди не ценят полноту своей жизни и считают счастье недостижимым. В своем неведении она честно призналась, беседуя с корреспондентом 5-tv.ru на премьере романтического фильма «К себе нежно».

«Правда, ведь как мало нужно человеку для счастья! Иногда просто успеть на автобус, да, запрыгнуть в эту закрывающуюся дверь. И ответов на этот вопрос, наверное, нет, но вот если наш фильм поможет задуматься, что все-таки нужно это сделать, то это будет наша большая победа. Но лекарства у меня нет», — сказала артистка.

В основе сюжета картины, в которой Разумовская сыграла главную роль, работа белорусской писательницы Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя». Этот бестселлер 2020 года четыре раза подряд становился самым продаваемым в России. 5 марта в прокат вышла экранизация по сценарию Дарьи Грацевич. Режиссером выступил Иван Китаев, в актерском составе — Артем Ткаченко, Алиса Конашенкова, Ольга Медынич, Пелагея Невзорова, Людмила Артемьева, Леонид Бичевин и другие.

Главная героиня фильма Надя — 40-летний хирург-отоларинголог, живущая работой и мелкими заботами, совершенно забывшая о собственных желаниях. Муж ушел два года назад, но развод так и не состоялся, Надя продолжает жить с дочерью в квартире свекрови и остро нуждается в глотке свежего воздуха — в переменах. Через «уроки нежности» женщине предстоит найти путь к гармонии.

