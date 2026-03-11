Намеренно по жилому кварталу: ВСУ могли атаковать Брянск звеном самолетов Су-24

Эфирная новость 54 0

За последнюю неделю в результате действий киевских боевиков погибли 30 человек и пострадали 180.

Фото, видео: 5-tv.ru

В Брянске ликвидируют последствия террористической атаки ВСУ. Шесть человек погибли. За жизнь еще более 30 сейчас борются врачи. Спустя несколько часов после трагедии скупое заявление сделал лишь официальный представитель главы Организации Объединенных Наций. Там сообщили, что выступают против атак на мирное население.

Последствия этой атаки увидел корреспондент «Известий» Денис Кулага. Он работает на месте.

Всю ночь оцепление с главной дорожной артерии Брянска, улицы Красноармейской, так и не снимают. Дело в том, что дальше проехать невозможно, там большая яма, которая образовалась в результате удара ракеты. И в данную минуту коммунальщики пытаются быстро ликвидировать последствия.

Дальше только пешком, дворами. И первое, на что обращаешь внимание — свет горит только в помещениях-укрытиях. Не уцелела ни одна оконная рама. Можно посмотреть: каждое окошко этого дома разбито. Взрывной волной разрушены даже громоздкие балконы.

Поэтому всех из этого дома и близлежащих переселили в пункты временного пребывания, потому что на улице устойчивый мороз, жить в таких условиях невозможно.

ВСУ, судя по всему, атаковали звеном самолетов Су-24 — намеренно били по жилому кварталу.

Удар нанесен практически в то же время, когда спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф анонсировал новый раунд переговоров по урегулированию на следующей неделе.

В нашем МИДе уже заявили — атака преднамеренная, и информацию обязательно доведут до секретариата ООН. Только за последнюю неделю в результате действий киевских боевиков погибли 30 человек и пострадали 180.

