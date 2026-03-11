Более 400 тонн гуманитарной помощи передали московские профсоюзы в зону СВО

Кроме того, около 4,8 тысячи детей участников спецоперации отдохнули в оздоровительных лагерях при поддержке столичных профсоюзов.

Московские профсоюзы передали тонны гумпомощи в зону СВО

Фото: © РИА Новости/Таисия Воронцова

Более 400 тонн гуманитарной помощи передали московские профсоюзы в зону проведения специальной военной операции и жителям приграничных территорий. Об этом сообщает пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

В феврале Московская федерация профсоюзов присоединилась к проекту «Москва помогает» и открыла два пункта сбора гуманитарной помощи на своих площадках.

За 2025 год московские профсоюзы направили свыше 400 тонн гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и жителям приграничных территорий. Менее чем за месяц профсоюзные активисты собрали более 50 коробок с продуктами, одеждой и предметами личной гигиены.

Юрий Павлов, председатель Московской федерации профсоюзов, рассказал, что они создали штабы для помощи родственникам мобилизованных, которые сегодня объединяют около трех тысяч семей, проводят патриотические акции и регулярно отправляют гуманитарную помощь на передовую, а также мирным жителям.

Помимо адресной помощи военнослужащим и жителям приграничных регионов, Московская федерация профсоюзов поддерживает больницы, школы и социальные учреждения на приграничных территориях. Туда регулярно отправляют необходимое оборудование, инвентарь и расходные материалы.

