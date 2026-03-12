Частицы пластика в пище: почему не стоит замораживать продукты в обычных пакетах

Токсиколог Борозденко: заморозка продуктов в обычных пакетах может быть опасной

Заморозка продуктов в обычных полиэтиленовых пакетах может привести к попаданию частиц пластика в пищу. Об этом изданию Газета.ру сообщил сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Пироговского университета Денис Борозденко.

По его словам, несмотря на экономию места, низкую стоимость и универсальность применения, такой способ хранения продуктов сопряжен физическими, кулинарными и химическими рисками.

«Если говорить про физические риски, то важно понимать, что обычные полиэтиленовые пакеты при сильном охлаждении теряют эластичность и становятся хрупкими. Поэтому еда в таких пакетах может просто рассыпаться по морозильной камере или пропитаться запахом морозилки», — отметил эксперт.

Говоря о кулинарных рисках, он подчеркнул, что пластик не может полностью изолировать продукт от воздуха, что может привести к обезвоживанию еды, потери вкуса, аромата и текстуры. Химические риски связаны с переходом частиц микропластика.

«Химические миграции из упаковки в продукты происходят даже при низких температурах. Это значит, что частички пластика попадают в еду, и чем дольше хранение, тем больше пластика может перейти в продукт», — добавил Борозденко.

Специалист рекомендует хранить продукты в специальных полиэтиленовых пакетах с маркировкой и не держать еду в морозилке более шести месяцев.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие духи могут вызвать аллергическую реакцию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.