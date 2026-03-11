Черная клубника и яблоки в полоску: в интернете продают несуществующие семена

На маркетплейсах продают семена несуществующих растений

На маркетплейсах можно наткнуться на мошенников и приобрести несуществующие семена. Об этом сообщило информационное агентство URA.RU со ссылкой на юриста Лилию Матюшину.

Сейчас в интернет-магазинах можно найти множество семян самых разнообразных сортов растений. Но не все предлагаемые продавцами товары существуют в реальности или соответствуют стандартам качества.

Сомнения должны вызывать семена, которые указаны как гибриды разных растений. Например, гибрид типа хосты с цветоносами люпинов или львиного зева. Красивая картина на упаковке не гарантирует, что подобные сочетания действительно вырастут.

Также эффектные изображения, зачастую сгенерированные при помощи искусственного интеллекта (ИИ), могут привлечь внимание доверчивых огородников и садоводов, которые приобретут экзотические сорта культур. На просторах маркетплейсов можно найти, например, черную клубнику. Однако вывести такой сорт в действительности нереально, так как в этой ягоде есть антоцианы, ограничивающие возможные варианты окраса красным, белым или желтым цветом. Что-то подобное касается и яблок в голубую полоску или цветов, похожих на кошачьи глаза.

Чтобы не наткнуться на таких мошенников, которые продают семена-пустышки или выдают семена обычного растения за несуществующее, достаточно быть внимательным. Если сталкиваетесь с сортом, о котором раньше не знали, то нужно проверить его в базе Госреестра. Если по вашему запросу ничего не будет найдено, то либо такой вид не существует, либо его семена не соответствуют критериям полезности, всхожести или безопасности.

Если вы уже приобрели и посадили такие семена, и взошло не то, что было заявлено, то можно попытаться решить вопрос в правовой плоскости.

«Если у вас выросло не то, что заявлено на упаковке, необходимо зафиксировать факт несоответствия. Для этого можно использовать фото- и видеоматериалы. В личном кабинете на маркетплейсе вы можете увидеть, у какого продавца приобретались семена. И после этого мы обращаемся и к продавцу с претензией», — объяснила юрист.

Кроме того, нужно обратиться с этими доказательствами в сельскохозяйственные академии и технологические институты для того, чтобы получить экспертное заключение. И уже с фото или видео доказательствами и подтверждением от специалиста о невозможности выведения такого растения, можно обратиться в судебные органы для привлечения продавца к ответственности и получения компенсации, пояснила Матюшина.

Она добавила, что нужно обратиться с претензией и в адрес платформы. Кроме того, есть возможность пойти в Роспотребнадзор. Однако туда нужно подавать коллективную претензию. Своих «коллег по несчастью» можно найти в отзывах к приобретенному вами товару.

За подобные действия привлекают к административной ответственности по статьям «Нарушение правил производства и реализации семян», «Реализация семян, не включенных в Госреестр» и «Фальсификация документов». По всем этим статьям предусмотрены штрафы.

