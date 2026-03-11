Бойцу, в одиночку оборонявшему позицию 68 дней, присвоили звание Героя России

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России 21-летнему военнослужащему Сергею Ярашеву. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации рядовому Ярашеву Сергею Романовичу», — говорится в документе.

Боец в одиночку удерживал оборону опорного пункта на Красноармейском направлении в районе села Гришино Донецкой Народной Республике (ДНР) 68 дней.

Его снабжали продовольствием и боеприпасами с дронов. Ярашеву удалось выстоять и дождаться эвакуации. Военнослужащий был сильно ранен, и медикам пришлось ампутировать у него обе ступни.

О подвиге героя президенту России рассказал глава ДНР Денис Пушилин на встрече в Кремле. Путин пообещал, что боец получит всю необходимую медицинскую поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге наградили двух медсестер и воспитательницу: Ольгу Артемьеву, Анну Кабашову и Екатерину Безгубову. Они спасли полуторагодовалого мальчика, упавшего с десятого этажа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.