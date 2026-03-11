Опасный пинцет: почему нельзя вырывать седину

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Одно из вероятных последствий — облысение.

Почему нельзя вырывать седые волосы причины и последствия

Фото: 5-tv.ru

Дерматолог Тобин: вырывание седых волос может привести к повреждению фолликулов

Выщипывание седых волос несет в себе риск повреждения волосяных фолликулов, что в будущем может полностью остановить рост волос на этом участке. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на профессора дерматологии из Университетского колледжа Дублина Десмонда Тобина.

Специалист подчеркнул, что мнение о появлении двух новых волосков на месте одного удаленного является лишь распространенным заблуждением. По его словам, из одного фолликула физически может вырасти только одна единица волосяного покрова, и механическое вмешательство никак не увеличит их количество.

Особую опасность представляет травматизация тканей при использовании пинцета. Если в процессе удаления на коже проступает капля крови, это сигнализирует о серьезном повреждении структуры корня. В такой ситуации фолликул может погибнуть окончательно.

«В таком случае фолликул может не восстановиться, а волос больше не вырастет», — пояснил дерматолог.

Таким образом, вместо эстетического эффекта человек рискует столкнуться с локальным поредением шевелюры.

Помимо техники ухода, Тобин затронул причины ранней потери пигмента. Он отметил, что ключевую роль в этом процессе играет наследственность, однако образ жизни также накладывает свой отпечаток. Среди факторов, которые значительно ускоряют приход седины, врач выделил постоянное психоэмоциональное напряжение, систематическую нехватку сна и несбалансированный рацион питания. Дефицит определенных витаминов и полезных веществ заставляет организм преждевременно прекращать выработку меланина в волосяных луковицах.


