У Зеленского есть шесть крупных бункеров на территории Украины

В распоряжении главы киевского режима Владимира Зеленского находится сеть из шести масштабных защитных сооружений, расположенных в разных регионах страны. Об этом сообщает aif.ru.

Центральный объект, известный под техническим шифром ЧЗ-417, размещен непосредственно под офисом на улице Банковой в Киеве. Данное фортификационное сооружение было спроектировано специалистами московского института «Метропроект» еще в сталинскую эпоху.

Согласно опубликованным сведениям, «сооружение находится на глубине 93 метра — на одном уровне с красной веткой киевского метрополитена. Бункер состоит из двух блоков, соединенных туннелями диаметром около восьми с половиной метров и длиной от 80 до 100 метров».

Помимо основного убежища, в столице задействовано пространство под бывшим заводом «Арсенал». Еще один пункт дислокации находится во Львове — это объект «Абрикос», который ранее служил узлом связи Прикарпатского военного округа.

В Ивано-Франковской области используется горное хранилище «Ивано-Франковск-16», где в советский период содержались ядерные боеприпасы. Также упоминается возможность использования бункера «Вервольф» в Виннице и старинного венгерского укрепления в Закарпатье, обладающего системой тоннелей протяженностью в сотни километров.

Ранее кадры из киевского убежища демонстрировала пресс-служба президента, что посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник расценил как отвлекающий маневр, предположив наличие более современных секретных площадок.

