Суд признал собственностью Блиновской купленную ее отцом недвижимость

Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

Блогера осудили за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег, она отбывает наказание в женской исправительной колонии и проходит процедуру банкротства.

Как Блиновская пыталась скрыть недвижимость от банкротства

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Тема:
Задержание Елены Блиновской

Создательница печально известного «Марафона желаний» и блогер Елена Блиновская передала ряд своих объектов недвижимости отцу Олегу Останину. Арбитражный суд Москвы удовлетворил соответствующее заявление финансового управляющего звезды Марии Ознобихиной и признал сделки родственников незаконными. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости, побывавший на заседании.

Суд прекратил право собственности Останина на спорное имущество и восстановил право собственности за Блиновской. Теперь эти объекты будут участвовать в процедуре банкротства. Их включат в конкурсную массу и реализуют на торгах для погашения задолженности перед кредиторами, среди которых и Федеральная налоговая служба (ФНС).

В списке объектов недвижимости, которые не удалось сохранить Блиновской, апартаменты на Четвертом Верхне-Михайловском проспекте, а также кладовка и машино-место в Москве. По мнению финансовой управляющей, эту недвижимость блогер передала отцу, чтобы скрыть, но фактически все принадлежало ей. Суд согласился с Ознобихиной.

В начале марта прошлого года Савеловский районный суд Москвы приговорил блогера к пяти годам колонии по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств, а также штрафу в миллион рублей и запрету на занятие коммерческой деятельностью в течение четырех лет. Защита Блиновской обжаловала приговор в кассационной инстанции. В данный момент она отбывает наказание в женской исправительной колонии № 1 во Владимирской области.

Ранее 5-tv.ru писал о коллеге Блиновской по несчастью — блогере Валерии Чекалиной, которую уличили в отмывании денег и нечестных отношениях с ФНС. За время разбирательств Лерчек успела сделать карьеру на ТВ, развестись, попасть под домашний арест и забеременеть четвертым ребенком, но уже от нового бойфренда.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
