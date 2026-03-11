«Сразу влюбился»: Михаил Галустян встретил новую избранницу еще до развода

KP.RU: Михаил Галустян встретил новую избранницу еще до развода

Шоумен Михаил Галустян познакомился с визажистом Лилией Киосе еще до его развода с женой Викторией. Теперь комик называет ее «самой большой любовью в жизни» и планирует жениться. Об этом сообщает KP.RU.

Официально об отношениях стало известно только сейчас. Однако друзья артиста утверждают, что чувства вспыхнули задолго до того, как его брак распался.

«Все пишут, что Миша встретил Лилю только сейчас, на второй год после развода, но это не так. С Лилей Галустян познакомился три года назад в Китае, она была его визажистом на съемках шоу «Сокровища императора. Миша сразу влюбился в Лилию, она очень эффектная девушка. Сейчас он называет ее «самой большой любовью в своей жизни» и говорит, что хочет на ней жениться», — рассказали приятели шоумена в беседе с изданием.

Что случилось с семьей Галустяна

О том, что семейная идиллия Галустяна рухнула, стало известно в апреле 2025 года. Михаил официально объявил о расставании с супругой Викторией, с которой прожил 18 лет.

Пара познакомилась еще в 2003 году, поженилась в красивую дату 07.07.07 и воспитывала двух дочерей — Эстеллу и Элину.

Кого подозревали в разводе: история с беременностью

Когда новость о разводе прогремела, публика бросилась искать виновницу.

Внимание фанатов привлекла визажист Милена Шевченко, которая работала с Галустяном на проекте «Новые звезды в Африке».

Подозрения подогревала беременность девушки. В соцсетях тут же зашептались, что Михаил мог стать отцом ребенка.

Однако Милена пресекла эти домыслы. Она заявила, что с комиком ее связывали исключительно рабочие отношения, а съемки в Африке закончились более двух лет назад.

Девушка попросила не приписывать отцовство посторонним людям и не вмешиваться в личную жизнь.

Новая любовь и планы на свадьбу

Галустян уже не скрывает роман с Лилией. Впервые пара появилась вместе на дне рождения его коллеги Гарика Харламова. Девушка выходила из машины с огромным букетом роз, а Михаил нес подарок в красной упаковке.

Сама Лилия выросла в семье военного и домохозяйки, ее брат служит настоятелем храма.

Девушка недавно зарегистрировала ИП, планируя развивать бизнес в сфере кино и организации праздников. Близкие артиста уверяют: Михаил вот-вот сделает предложение своей амбициозной избраннице.

