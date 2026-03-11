Счетная палата выявила нарушения более чем на полтора триллиона рублей в 2025 году

При этом в бюджеты всех уровней вернули почти 300 миллиардов рублей.

Счетная палата выявила нарушения более чем на полтора триллиона рублей

Счетная Палата выявила нарушений более чем на полтора триллиона рублей за прошедший год. Такие цифры сегодня привел Борис Ковальчук. Глава ведомства представил отчет о работе аудиторов на расширенном заседании профильного комитета Совета Федерации. При этом он уточнил: в бюджеты всех уровней вернули почти 300 миллиардов рублей, это в три раза больше чем годом ранее.

«Счетной палатой в 2025 году было выявлено 4631 нарушение и недостаток, при этом значительно сократился объем нарушений, связанных с нарушением установленных требований к бюджетному учету и отчетности. Это отражает результативность нашего взаимодействия с правительством РФ в части выстраивания системной работы. Счетная палата не просто фиксирует недостатки, мы предлагаем конкретные решения. Практически каждая проверка заканчивается рекомендациями ведомства, и мы видим, что объекты контроля стали намного активнее на них реагировать», — заявил председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

Борис Ковальчук уточнил, что особое внимание в прошлом году Счетная палата уделяла выполнению гособоронзаказа. На контроле также находятся вопросы социальных гарантий военнослужащим.

