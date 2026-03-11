Кардиохирурги прооперировали новорожденного с критическим пороком сердца в Уфе

В Уфе кардиохирурги прооперировали 14-дневного младенца с критическим пороком сердца. Об этом сообщило министерство здравоохранения Башкирии.

Известно, что у мальчика обнаружили транспозицию магистральных артерий — врожденный порок, при котором аорта и легочная артерия отходят от сердца неправильно. Из-за этого кровь не насыщается кислородом, что может привести к летальному исходу.

По информации Минздрава, сразу после рождения неонатологи стабилизировали состояние малыша лекарствами и перевезли его в детскую реанимацию. Обследование показало, что ему нужна срочная операция. Кардиохирурги Республиканского кардиологического центра провели операцию и восстановили правильное строение сердца новорожденного.

Сосуды, которые нужно было переместить, были всего около восьми миллиметров, поэтому врачам пришлось работать очень аккуратно. Во время операции хирурги поставили аорту и легочную артерию на правильное место и перенесли коронарные артерии — от этого зависит, как в дальнейшем будет работать сердце.

Операция прошла успешно, состояние ребенка оценивается как стабильное. В ближайшее время его планируют перевести из реанимации в палату к маме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские врачи впервые пересадили пациенту обе руки. Для российской трансплантологии такая операция — настоящий прорыв. До этого был опыт пересадки лишь одной кисти, ее функции полностью восстановились. В этот раз для проведения операции привлекли целый «десант» специалистов из разных медцентров страны, а также коллег из Китая.

