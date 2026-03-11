«Отняли мои ноги»: инвалид прокомментировал инцидент с коляской в Внуково

Инвалид Басхаев: сотрудники авиакомпании отняли у меня, можно сказать, ноги

После отказа авиакомпании «Победа» в перевозке коляски инвалиду пришлось добираться до места лечения в Ульяновске своими силами. Об этом 5-tv.ru рассказал сам инвалид первой группы Дмитрий Басхаев.

«Я инвалид первой группы, в результате своей болезни полупарализованный. Но фактически, если сказать, то сотрудники авиакомпании у меня отняли, можно сказать, мои ноги», — рассказал собеседник издания.

Дмитрий уточнил, что все необходимые документы для перевозки коляски были оформлены заранее, однако сотрудники аэропорта отказались принять оборудование на рейс. Причиной отказа назвали ее вес (почти 100 килограмм) и установленную батарею.

Мужчина отметил, что с этой же коляской он летал ранее, и никаких проблем не возникло.

После инцидента Дмитрий подал жалобу в авиакомпанию, но не получил ответа. Он также сообщил, что ни сотрудники аэропорта, ни представители компании не предложили ему помощи или альтернативных вариантов.

Как сообщал 5-tv.ru ранее, прокуратура Московской области начала проверку по факту инцидента. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям авиакомпании «Победа».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.