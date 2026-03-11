В России запретили изымать у многодетных семей земельные участки за долги

Госдума приняла закон о запрете изымать у многодетных земельные участки

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который расширяет перечень имущества, не подлежащего взысканию у многодетных семей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

«Реализация проектируемых норм позволит сохранить необходимые материальные условия жизни и повысить уровень социально-правовой поддержки многодетных семей», — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Уточняется, что изменения вносятся в статью Гражданского процессуального кодекса РФ. Согласно поправкам, семьи с тремя и более детьми смогут сохранить бесплатно предоставленные земельные участки даже при наличии задолженностей. Кроме того, установлен запрет на изъятие автомобиля, если он является единственным транспортным средством в многодетной семье.

Согласно действующему законодательству, в перечень защищенного имущества входит единственное жилье и земельные участки за исключением ипотечных, хозяйственные постройки, а также определенные виды собственности, среди которых автомобили, необходимые инвалидам для передвижения, государственные награды и предметы домашнего обихода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин подписал закон о критериях сохранения ежемесячного пособия многодетным семьям. Закон предусматривает сохранение выплат при незначительном превышении среднедушевого дохода — не более чем на 10% выше регионального прожиточного минимума.

