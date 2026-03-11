В России запретили изымать у многодетных семей земельные участки за долги

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 23 0

Это позволит сохранить необходимые условия жизни и повысить уровень социально-правовой поддержки.

В России запретили изымать у многодетных автомобили

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Госдума приняла закон о запрете изымать у многодетных земельные участки

Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который расширяет перечень имущества, не подлежащего взысканию у многодетных семей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

«Реализация проектируемых норм позволит сохранить необходимые материальные условия жизни и повысить уровень социально-правовой поддержки многодетных семей», — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Уточняется, что изменения вносятся в статью Гражданского процессуального кодекса РФ. Согласно поправкам, семьи с тремя и более детьми смогут сохранить бесплатно предоставленные земельные участки даже при наличии задолженностей. Кроме того, установлен запрет на изъятие автомобиля, если он является единственным транспортным средством в многодетной семье.

Согласно действующему законодательству, в перечень защищенного имущества входит единственное жилье и земельные участки за исключением ипотечных, хозяйственные постройки, а также определенные виды собственности, среди которых автомобили, необходимые инвалидам для передвижения, государственные награды и предметы домашнего обихода.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин подписал закон о критериях сохранения ежемесячного пособия многодетным семьям. Закон предусматривает сохранение выплат при незначительном превышении среднедушевого дохода — не более чем на 10% выше регионального прожиточного минимума.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:06
Сладкая отрава: сколько сахара можно есть без вреда для здоровья
22:57
Иранские военные предсказали рост цен на нефть до 200 долларов за баррель
22:48
МИД РФ предупредил россиян о возможности отмены рейсов через Персидский залив
22:39
В России запретили изымать у многодетных семей земельные участки за долги
22:30
Силы ПВО сбили 53 украинских беспилотника за шесть часов
22:19
Европа увеличила объемы импорта российского газа по «Турецкому потоку»

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
«Я упал на пол, все было в крови»: как Харви Вайнштейн выживает за решеткой
Мужчина забил до смерти подростка и выпил его кровь посреди дороги
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео