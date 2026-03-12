Актер Воробьев: в воспитании детей важно участие и соединение

Актер Даниил Воробьев поделился с корреспондентом 5-tv.ru на музыкальной премии «Новое Радио AWARDS», прошедшей в поддержку подопечных Фонда Константина Хабенского, размышлениями о роли родителей в жизни ребенка и о том, что, по его мнению, действительно влияет на воспитание.

Артист отметил, что главным считает не столько строгость, сколько искреннее участие взрослых в судьбе детей. По его словам, разницу между формальным подходом и настоящей вовлеченностью заметно сразу.

«На самом деле, мне кажется, важно быть участливым родителем. Это же видно сразу — где родитель участвует в жизни ребенка, а где не участвует. Строгость — это из разряда воспитания. А вот участие и соединение — это топ вообще», — сказал Воробьев.

Актер подчеркнул, что эмоциональная связь формируется через совместное время, внимание к интересам ребенка и готовность поддерживать его в разных жизненных ситуациях. Именно такое взаимодействие, по его мнению, помогает детям чувствовать себя уверенно и защищено.

Размышления Даниила Воробьева во многом созвучны позиции другого звездного отца — актера Романа Курцына. Ранее он также признавался, что именно участие родителей в жизни ребенка становится ключом к доверию и взаимопониманию, а его отсутствие нередко толкает подростков искать интерес и поддержку в гаджетах. Как ранее писал 5-tv.ru, по его словам, дети нередко «залипают» в телефоне именно тогда, когда им становится неинтересно рядом с родителями. Он отмечал, что ответственность за это во многом лежит на взрослых, которые должны предлагать ребенку альтернативные занятия и проводить с ним больше времени.

Музыкальная премия «Новое Радио AWARDS» традиционно объединяет популярных исполнителей, актеров и представителей индустрии. Церемония прошла в формате благотворительного марафона: гости и зрители могли поддержать подопечных Фонда Константина Хабенского, который помогает детям и молодым взрослым с тяжелыми заболеваниями головного мозга.

