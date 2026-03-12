«Суперпорядочный человек»: Пригожин высказался о характере Киркорова

Лана Шевченко
Лана Шевченко

За 30 лет продюсер успел поработать с сотнями артистов различной величины и составил собственный топ приятных коллег.

Продюсер Пригожин: Киркоров — очень порядочный человек

Продюсер Иосиф Пригожин поделился с корреспондентом 5-tv.ru мнением о народном артисте России Филиппе Киркорове. По словам продюсера, несмотря на яркий и порой противоречивый публичный образ, в деловых вопросах артист остается одним из самых надежных людей в российском шоу-бизнесе.

На музыкальной премии «Новое Радио AWARDS», прошедшей в поддержку подопечных Фонда Константина Хабенского, Пригожин отметил, что знаком с Киркоровым много лет и за это время их отношения переживали разные этапы — от дружбы до разногласий. Однако, по его словам, профессиональная порядочность певца ни разу не вызывала сомнений.

«Я знаю Филиппа. Он многогранный с разных сторон. Более внимательного и порядочного в делах человека в нашем шоу-бизнесе очень сложно сыскать. И говорю это не для того, чтобы польстить. Он с понятиями, при всех своих артистических тараканах, которые в нем есть. Но он суперпорядочный человек», — подчеркнул продюсер.

По словам Пригожина, Киркоров отличается вниманием к коллегам и гостям. Он рассказал, что артист способен неоднократно поблагодарить за участие в концерте или визит, проявляя искреннюю заботу и уважение к людям.

«Вот ты едешь к нему в гости — он тебе потом еще много раз позвонит, поблагодарит. Я не знаю, откуда у него хватает столько сил», — добавил продюсер.

Пригожин также признал, что эмоциональность Киркорова иногда становится причиной недопонимания или конфликтов. Однако эти особенности характера, по его мнению, компенсируются человеческими качествами и профессиональной надежностью артиста.

Музыкальная премия «Новое Радио AWARDS» традиционно собирает звезд российской сцены и в этом году прошла в формате благотворительного марафона. Средства, собранные в рамках мероприятия, направлены на помощь подопечным Фонда Константина Хабенского, который поддерживает детей и молодых взрослых с тяжелыми заболеваниями головного мозга. В такой атмосфере слова Пригожина о ценности взаимного уважения и поддержки в индустрии прозвучали особенно тепло.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о новом альбоме и экспериментах в творчестве. Артист назвал себя «первым рэпером в этой стране»,

