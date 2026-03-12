«В 90% случаев пожалел»: Пригожин о работе с артистами
Далеко не все певцы вели себя благородно и ценили потраченное на их раскрутку время.
Пригожин: не все артисты ценили мое время, как я ценил их
Всегда приятно, когда тебя ценят, но бывает и обратная история. Продюсер Иосиф Пригожин работы сотрудничал с большим количеством исполнителей, однако далеко не всегда чувствовал, что его усилия были оценены по достоинству. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru на музыкальной премии «Новое Радио AWARDS», прошедшей в поддержку подопечных Фонда Константина Хабенского.
«90% артистов, с которыми я работал, я пожалел себя. Мое время, к сожалению, не всегда было оценено так, как я любил всех артистов, с кем сотрудничал», — признался Пригожин.
Он напомнил, что в разное время работал с такими музыкантами, как Николай Носков и гитарист Дидюля, и подчеркнул: в шоу-бизнесе нередко возникает иллюзия, будто успех приходит исключительно благодаря самому артисту.
По словам продюсера, в действительности любая карьера строится на усилиях команды. Он сравнил исполнителя с ребенком, вокруг которого формируется круг людей, отвечающих за развитие, поддержку и продвижение.
«Артистам иногда кажется, что если звезда зажигается, то это только их решение. Но успех заключается в команде. Артист — как ребенок, а вокруг него родители. Чем их больше, тем лучше», — отметил он.
Пригожин добавил, что отсутствие признательности со стороны подопечных может ранить. По его словам, нередко бывает обидно, когда вклад продюсера или менеджера остается незамеченным, хотя результат напрямую связан с их работой.
Впрочем, сам продюсер не скрывает, что в его карьере есть пример сотрудничества, которое стало не только успешным профессионально, но и счастливым в личной жизни. Речь идет о его многолетней работе с певицей Валерией. Их творческий союз начался в начале 2000-х годов и быстро превратился в один из самых стабильных и результативных в российском шоу-бизнесе. Под руководством Пригожина артистка вернулась на большую сцену, записала ряд успешных альбомов и укрепила позиции в индустрии.
В открытых интервью продюсер не раз признавался, что именно этот проект стал для него особенным: совместная работа переросла в крепкие семейные отношения. Валерия и Иосиф Пригожин поженились в 2004 году и с тех пор остаются одной из самых заметных и устойчивых пар отечественной эстрады.
Музыкальная премия «Новое Радио AWARDS» традиционно собрала ведущих представителей российской индустрии и была посвящена благотворительной миссии — поддержке фонда Константина Хабенского, который помогает детям и молодым взрослым с тяжелыми заболеваниями. Для гостей церемонии мероприятие стало не только поводом для творческого общения, но и возможностью поговорить о закулисной стороне профессии и цене успеха.
