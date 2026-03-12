В Брянской области объявлен день траура после ракетной атаки боевиков ВСУ

Жители несут цветы к месту трагедии, где организован стихийный мемориал.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Денис Кулага

Сегодня в Брянской области объявлен день траура. Жители несут цветы к месту трагедии, там организовали стихийный мемориал. На месте работает корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Коммунальщикам постепенно удается восстановить прежний ритм города и убирать последствия ракетного обстрела. Вот здесь как раз было то место, где ракета ударила в дорогу.

Взрывная волна прокатилась минимум на сто метров, выбивая оконные рамы и разрушая балконы. Те, кто пережил вчерашнюю ракетную атаку, сегодня снова вернулись сюда.

«Я медик, я была на дежурстве. Наши все поехали помогать в главную больницу доктора. Мы остались на рабочем месте», — сказала жительница Брянска Галина Иванова.

Самое ужасное, что ракетный обстрел произошел в час пик, примерно в то время вечером, когда люди возвращались с работы домой. Пока они стояли здесь, на этой остановке, тут мы можем увидеть разлет осколков.

20 человек, в том числе ребенок, сейчас проходят лечение в больницах Брянска.

Вот эти фрагменты британской ракеты Storm Shadow мы находим буквально на каждом углу места удара. Их уже больше сотни.

