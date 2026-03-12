Ладога под угрозой: микропластик нашли на дне и в любимой корюшке петербуржцев

Микропластик обнаружили в воде и рыбе Ладожского озера

Ладожскому озеру угрожает микропластик. Уникальные и пугающие открытия сделали ученые из Петербурга. Кропотливая работа по сбору и изучению образцов шла два года. Опасные частицы нашли не только на дне, но и в любимой у жителей Северной столицы корюшке. И сейчас специалисты пытаются понять — какую дозу пластика мы съедаем вместе с рыбой. Насколько это опасно для человека, узнал корреспондент «Известий» Алексей Хасянов

Вот так под микроскопом выглядит микропластик. Отсутствие клеточной структуры и необычно яркий цвет сразу привлекает внимание специалистов.

«Здесь у нас представлены образцы микропластика, которые мы достали из воды. Можно увидеть, что они такие цветные, единообразной толщины. То есть видно, что это синтетический материал. Их еще предстоит проанализировать методом спектрального анализа», — сказала младший научный сотрудник Института озероведения РАН СПБ ФИЦ РАН Дарья Тихонова.

Вместе с фитопланктоном, обитающим в воде, микропластик мигрирует, опускаясь все ближе ко дну. Чтобы добыть образцы из глубоководных участков, ученым пришлось проявить изобретательность.

«Садовый насос „Малыш“. К нему вместо водозабора прикрепляется шланг, и на конце его находится сеточка для задерживания частиц, которые находятся в воде», — рассказал старший научный сотрудник Института озероведения РАН СПБ ФИЦ РАН Сергей Каретников.

Большое исследование специалисты Института озероведения РАН начали еще в 2024 году. Два лета подряд эксперты отбирали пробы в водах Ладожского озера и изучали его обитателей. Как оказалось, больше всего пластика накапливают хищные рыбы.

«Мы смотрели окуня, корюшку, леща, плотву. Вот как раз у окуня было в желудке больше микропластика, зато было мало в жабрах», — добавила Дарья Тихонова.

Таковы предварительные выводы ученых. Статистику по отдельным породам рыб озероведы продолжают собирать. Любителей корюшки эксперты спешат успокоить: в этой рыбе содержание пластика сравнительно невелико. Ведь и сама рыбка маленькая.

В лабораторном холодильнике нет продуктов питания — там хранятся пробы озерной воды и органы рыб. Ученым предстоит проанализировать более сотни образцов. Вот в этой емкости, например, двустворчатый моллюск.

Микропластик сегодня обнаруживают повсеместно — от мирового океана с дрейфующим в нем гигантским мусорным пятном до продуктов питания. Несмотря на то что пластиковые изделия не разлагаются, они подвержены воздействию солнца, волн, любых факторов внешней среды, постепенно распадаясь на мельчайшие фрагменты. Тревожный факт: нанопластик, частицы которого еще мельче, уже выявлен в кровеносной системе человека. Так, например, китайские ученые нашли связь его концентрации в тканях с различными заболеваниями.

«Он способен накапливаться в организмах животных и даже людей, а также переносить на своей поверхности токсичные химические вещества и патогены, микроорганизмы. Поэтому сегодня можно уверенно говорить, что это новый фактор экологического и потенциально медицинского риска», — заявил руководитель природоохранных проектов организации «Зеленый Фронт» Егор Леонтьев.

Микрочастички пластиковых бутылок и пакетов проникают в водоемы с берега и стоков. Влияет на этот процесс и судоходство — так, по мнению ученых, загрязнилось и Ладожское озеро. При этом, когда речь заходит о допустимой концентрации таких веществ в воде, ученые расходятся во мнениях. Какое количество считать опасным?

«Исследования мировые и наши собственные сильно расходятся, потому что надлежащих, стандартизированных методов анализа не существует. Поэтому можно увидеть самые разнообразные оценки: где-то находят тысячи частиц в воде или чае, а где-то практически не находят ничего», — сказал старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Владимир Шипелин.

Но вот в чем специалисты единогласны — так это в том, что с годами концентрация микропластика в воде, почве и даже готовой еде будет только расти. И немало ученых уже бьются над вопросом, как предотвратить этот процесс.

