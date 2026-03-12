Красота без дилетантов: как будут учить косметологов в России

Косметологов обяжут проходить обучение объемом 600 академических часов

Российских врачей-косметологов теперь будут обучать по новым правилам. Для таких специалистов ввели обязательную программу допобразования.

Раньше перед тем, как начать работать, многие проходили лишь курсы продолжительностью всего несколько дней.

Теперь все намного строже. Медику с высшим образованием придется освоить программу объемом почти 600 академических часов.

Причем занятия должны быть только очными, а проводить их смогут преподаватели с ученой степенью кандидата или доктора медицинских наук.

