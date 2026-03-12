Красота без дилетантов: как будут учить косметологов в России

Эфирная новость 37 0

Раньше некоторые специалисты проходили обучение продолжительностью всего несколько дней.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Косметологов обяжут проходить обучение объемом 600 академических часов

Российских врачей-косметологов теперь будут обучать по новым правилам. Для таких специалистов ввели обязательную программу допобразования.

Раньше перед тем, как начать работать, многие проходили лишь курсы продолжительностью всего несколько дней.

Теперь все намного строже. Медику с высшим образованием придется освоить программу объемом почти 600 академических часов.

Причем занятия должны быть только очными, а проводить их смогут преподаватели с ученой степенью кандидата или доктора медицинских наук.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:34
Портятся мгновенно, даже яйца: какую еду нельзя хранить в холодильнике
8:30
Жировые ловушки, пластика и лифтинг: секреты омоложения Довлатовой, Прилучного и Сотниковой
8:27
Ловушка в Дубае: застрявшим в ОАЭ россиянкам предлагают сомнительный заработок
8:15
Иран заявил, что вывел из строя железные дороги Израиля
8:00
Разведен, но не одинок? Что происходит в личной жизни Марка Богатырева
7:59
ФБР предупредило Калифорнию об угрозе атак иранских БПЛА

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Российская артиллерия разнесла позиции операторов дронов ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Есть условие: Песков рассказал, как Telegram может избежать блокировки
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео