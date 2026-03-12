Смертельная угроза от кариеса: как обычная боль в зубе доводит до реанимации

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Опасный сценарий обычно развивается по одной схеме.

Чем опасен запущенный кариес:

Фото: © РИА Новости/Варвара Гертье

Хирург Поляков: кариес может довести человека до реанимации

Запущенные стоматологические заболевания способны довести пациента до реанимации. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на челюстно-лицевого хирурга, кандидата медицинских наук Кирилла Полякова.

По словам специалиста, невылеченный кариес превращается в постоянный очаг инфекции в организме. Если патологический процесс затрагивает нерв и выходит за границы зубного корня, воспаление перестает быть локализованным и начинает стремительно распространяться по соседним тканям.

«В челюстно-лицевой области много сосудов и анатомических пространств, по которым инфекция может распространяться довольно быстро», — предупредил Кирилл Поляков.

Врач подчеркнул, что критические осложнения возникают не из-за первичного повреждения эмали, а вследствие длительного игнорирования развивающейся инфекции.

Как пояснил хирург, опасный сценарий обычно развивается по одной схеме. Пациент месяцами терпит дискомфорт, заглушая боль таблетками.

Тревожными признаками, сигнализирующими о серьезном распространении инфекции, являются отек щеки или десны, затрудненное глотание, проблемы с открыванием рта и высокая температура.

В такой ситуации стандартная амбулаторная помощь может оказаться неэффективной. Поляков отметил, что современные методы лечения позволяют безболезненно устранить проблему на раннем этапе, что гораздо безопаснее и проще, чем борьба с системными осложнениями в условиях госпиталя.

