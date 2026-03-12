Оклады, премии, надбавки: как высчитывается средняя зарплата по стране

Показатель средней зарплаты в России основан на официальной статистике

Показатель средней номинальной зарплаты в России на уровне около 140 тысяч рублей основан на официальной статистике. Его рассчитывают как отношение общего фонда начисленной оплаты труда к числу работников.

В эту сумму входят не только оклады, но и премии, различные надбавки и другие выплаты. Об этом рассказал управляющий партнер HR-агентства Алексей Чихачев в беседе с Газета.ру.

При этом он уточнил, что подобная цифра не отражает реальный доход большинства сотрудников. Речь идет о начисленных суммах до вычета налогов и других удержаний, поэтому «на руки» люди получают меньше.

По данным эксперта, в декабре 2025 года средняя начисленная зарплата по стране достигла 139 727 рублей, в Москве — 288 524 рубля.

Почему цифры выглядят завышенными

Чихачев пояснил, что с точки зрения статистики показатель считается корректным, однако в реальном восприятии рынка труда он выглядит весьма условным.

По его словам, речь идет именно о средней, а не медианной зарплате, поэтому на итоговую цифру существенно влияют высокие доходы сравнительно узких категорий работников — топ-менеджеров, сотрудников корпоративных штаб-квартир, финансового сектора и крупных государственных и сырьевых компаний.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что декабрь традиционно сопровождается заметным ростом выплат из-за годовых бонусов, квартальных премий, закрытия KPI и других разовых начислений.

В качестве примера он привел данные по Москве: если в ноябре 2025 года средняя начисленная зарплата составляла 171 302 рубля, то в декабре она выросла до 288 524 рублей, что, по его мнению, наглядно демонстрирует влияние сезонного фактора.

По его словам, подобные показатели, прежде всего, нужны для анализа макроэкономических процессов. Они помогают отслеживать динамику фонда оплаты труда, сопоставлять регионы и отрасли, а также оценивать налоговую базу и нагрузку бизнеса на персонал.

Что показывает реальную картину

Эксперт добавил, что одного этого показателя недостаточно, чтобы понять, сколько на самом деле зарабатывает типичный работник.

По его словам, для объективной картины данные о средней зарплате необходимо дополнять медианной, а также анализировать распределение доходов по отраслям, профессиям и формату занятости — полной или частичной. В противном случае, отметил Чихачев, статистика отражает лишь усредненную ситуацию и не позволяет увидеть реальные доходы большинства людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.