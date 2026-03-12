Круз ни при чем: Николь Кидман рассказала, кто оказался худшим партнером по поцелуям
Поступок одного из коллег по съемочной площадке вызвал у нее отвращение.
Фото: © РИА Новости/Асатур Есаянц
Николь Кидман назвала Александра Скарсгарда самым худшим партнером по съемкам
Американская актриса Николь Кидман назвала шведского актера Александра Скарсгарда самым худшим ее партнером по съемкам сцен с поцелуями. Об этом сообщает Daily Mail.
Николь вспомнила эпизод со съемками сериала «Большая маленькая ложь», где они с Скарсгардом играли супружескую пару. Кидман заявила, что перед съемкой романтической сцены актер съел бутерброд с фалафелем, что вызвало у нее отвращение.
«Я подумала: «Нет, нет, Алекс! Я должна испытывать к тебе чувства, должна целовать тебя — убери это. Я терпеть не могу неприятный запах изо рта. Для меня это неприемлемо», — сказала актриса.
Она также уверена, что после этого случая Скарсгард больше никогда не ел фалафель перед съемками.
За съемки в сериале «Большая маленькая ложь» оба актера удостоились наград: Кидман получила премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль, а Скарсгард — за лучшую мужскую роль второго плана.
