Круз ни при чем: Николь Кидман рассказала, кто оказался худшим партнером по поцелуям

Николь Кидман назвала Александра Скарсгарда самым худшим партнером по съемкам

Американская актриса Николь Кидман назвала шведского актера Александра Скарсгарда самым худшим ее партнером по съемкам сцен с поцелуями. Об этом сообщает Daily Mail.

Николь вспомнила эпизод со съемками сериала «Большая маленькая ложь», где они с Скарсгардом играли супружескую пару. Кидман заявила, что перед съемкой романтической сцены актер съел бутерброд с фалафелем, что вызвало у нее отвращение.

«Я подумала: «Нет, нет, Алекс! Я должна испытывать к тебе чувства, должна целовать тебя — убери это. Я терпеть не могу неприятный запах изо рта. Для меня это неприемлемо», — сказала актриса.

Она также уверена, что после этого случая Скарсгард больше никогда не ел фалафель перед съемками.

За съемки в сериале «Большая маленькая ложь» оба актера удостоились наград: Кидман получила премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль, а Скарсгард — за лучшую мужскую роль второго плана.

