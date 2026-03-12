Скрыты с витрины: как маркетплейсы борются с недобросовестными продавцами

Александра Якимчук
Их регулярно информируют о правилах работы интернет-платформы.

Как маркетплейсы следят за качеством товара

Товары, нарушающие законодательство, не допускают к продаже на маркетплейсах

Если интернет-магазины обнаруживают нарушения в карточке товара, то делают ее недоступной для покупателей. Об этом 5-tv.ru рассказал сотрудник пресс-службы маркетплейса Wildberries Дмитрий Борщевский.

«В случае поступающих обращений к маркетплейсу, а также выявления самой площадкой в процессе мониторинга витрины подозрительных карточек товара, мы инициативно проводим внутренние проверки. <…> В случае подтверждения фактов введения в заблуждение потребителя, маркетплейс блокирует карточки недобросовестных продавцов, нарушающих оферту», — отметил представитель интернет-магазина.

Он подчеркнул, что платформа строго соблюдает законодательство и требования в сфере электронной коммерции как в России, так и в других странах, где есть их представительство.

Также они следят за тем, чтобы эти же нормы соблюдали и продавцы, сотрудничающие с площадкой.

«Принимая оферту, продавцы маркетплейса подтверждают полное соответствие товаров всем нормам законодательства РФ и стран присутствия, а также правилам площадки. Мы регулярно информируем наших партнеров о правилах работы с маркетплейсом», — уточнил Борщевский.

Сотрудник интернет-магазина добавил, что им важно, чтобы представленные товары были качественными и отвечали нормам безопасности. В противном случае карточка товара будет «немедленно скрыта с витрины».

Так поступают, например, в случае с распространенной схемой мошенничества с продажей семян-пустышек в интернете. Сотрудники площадки самостоятельно проверяют представленный товар в Госреестре. Там можно найти утвержденный перечень семян, допущенных к реализации на рынке. Если необходимого сорта нет, или выявлен какой-либо еще факт введения в заблуждение покупателя, то продажа данного товара на платформе осуществляться не будет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские онлайн-площадки могут обязать устанавливать единую стоимость товаров вне зависимости от способа расчета. Данная инициатива направлена на защиту прав потребителей и не предполагает отмену скидочных программ как таковых. Маркетинговые механизмы останутся, но они не должны быть привязаны к конкретным картам и платежным системам.

