Метастазы по всему организму: будет ли Лерчек проходить химиотерапию

Блогер Валерия Чекалина начнет проходить курс химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Лерчек, начнет проходить курсы химиотерапии с 13 марта. Об этом в социальных сетях сообщил ее возлюбленный, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

Он уточнил, что у Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких.

«Страшно писать эти слова. У моей самой сильной, лучезарной и любимой девочки рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких. Уже подтвержденный диагноз. Завтра Валерия начинает химиотерапию», — написал Луис.

Сквиччиарини также рассказал, что несколько лет назад онкозаболевание отняло жизнь у его младшего брата. Теперь Луис уверенно заявляет, что не позволит страшной болезни отобрать у него еще одного близкого человека.

«Мы не опустим руки — мы будем бороться вместе. Я подхвачу тебя на руки столько раз, сколько потребуется, и пройду с тобой каждый шаг этого трудного пути», — подчеркнул возлюбленный блогера.

Валерия Чекалина 24 февраля родила четвертого ребенка — сына от своего нового возлюбленного, аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини.

Роды прошли тяжело: пара приехала на плановое УЗИ, но спустя 15 минут женщину отвезли в операционную. Врачи приняли решение о срочном кесаревом сечении, так как не было околоплодных вод — ребенок рисковал задохнуться еще в утробе.

Уже в роддоме врачей насторожило состояние плаценты. Ее дважды отправляли на гистологическое исследование, и оба раза анализы подтвердили наличие злокачественной опухоли.

В понедельник, 2 марта, Лерчек с сыном выписали домой, но уже на следующий день ее снова доставили в больницу и поместили в онкологическую реанимацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Лерчек страдает от сильнейших болей и вынуждена постоянно принимать обезболивающие препараты. Блогеру может понадобиться помощь в зарубежной клинике.

