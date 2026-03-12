Родители провели 11 лет в тюрьме по ложному обвинению в убийстве дочери

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Добиться справедливости им помогла обычная официантка.

Родителей несправедливо обвинили в убийстве дочери

Фото: www.globallookpress.com/West Coast Surfer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Sun: родители провели 11 лет в тюрьме по ложному обвинению в убийстве дочери

В США супруги вышли на свободу после 11 лет заключения по ложному обвинению в убийстве новорожденной дочери. Справедливость восторжествовала благодаря официантке, потратившей долгие годы на поиски правды. Об этом сообщает Sun.

Обвинения в убийстве

Трагедия произошла в 2008 году в штате Джорджия. Трехдневная девочка внезапно скончалась от повреждения мозга.

Следов насилия на теле ребенка обнаружено не было. Однако судмедэксперт выдвинул версию о том, что младенца могли «растоптать».

На основании этого сомнительного вывода суд приговорил обоих родителей к пожизненному заключению.

«Я рухнула. Я кричала и плакала. Я слышала, как моя семья в зале суда тоже рыдает», — рассказала женщина.

За годы в неволе брак супругов распался под тяжестью эмоционального давления и безысходности.

Официантка, ставшая ангелом-хранителем

Спасением для пары стала простая официантка, у которой не было ни юридического образования, ни связей в правовой системе.

Единственной мотивацией стала ее личная неприязнь к судье, который вел это дело. Женщина потратила девять лет и 20 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей) личных сбережений на изучение архивов и медицинских документов.

В ходе собственного расследования официантке удалось найти снимки МРТ, которые по неизвестной причине не были представлены в суде.

Эти данные неопровержимо доказывали, что у ребенка были врожденные дефекты мозга и тромбы, сформировавшиеся еще до рождения. Именно это, а не действия родителей, стало истинной причиной смерти младенца.

Справедливость спустя десятилетие

В 2020 году верховный суд штата отменил приговор, а в 2021 году все обвинения с супругов были окончательно сняты. Решающую роль сыграл проект «Невиновность», эксперты которого подтвердили: травмы имели медицинскую, а не криминальную природу.

Судья, отправивший невиновных людей за решетку, к тому моменту уже ушел в отставку на фоне внутреннего расследования. Он скончался в 2022 году, так и не дождавшись разбирательства по своему делу.

Сейчас супруги пытаются добиться компенсации за 11 лет, проведенные в тюрьме по ложному обвинению.

Официантка, ставшая для пары настоящим ангелом-хранителем, за это время выучилась на помощника адвоката и теперь профессионально помогает другим жертвам судебных ошибок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
79.07
0.33 91.94
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:51
Суровые приговоры: подробности суда над террористами, напавшими на «Крокус Сити Холле»
17:46
Жителям Дании рекомендовали сократить поездки на машинах из-за дефицита нефти
17:40
Представители более 60 стран приедут в Россию обсудить развитие транспорта
17:26
«За шкирку выкинули»: звезда «Кадетства» Бессонов рассказал об издевках одноклассников
17:22
«Прыщавый Кавказ»: радиостанция «Судного дня» передала странное послание
17:19
Из кино в ломбард и такси: как сложилась жизнь Павла Бессонова после «Кадетства»

Сейчас читают

Европа скупает СПГ, но в мае Азия готова платить больше
Мать погибшего в «Крокусе» инвалида рассказала о его похоронах спустя два года
Есть угроза ударов? Насколько безопасен отдых в Египте на фоне конфликта в Иране
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео