родители провели 11 лет в тюрьме по ложному обвинению в убийстве дочери

В США супруги вышли на свободу после 11 лет заключения по ложному обвинению в убийстве новорожденной дочери. Справедливость восторжествовала благодаря официантке, потратившей долгие годы на поиски правды. Об этом сообщает Sun.

Обвинения в убийстве

Трагедия произошла в 2008 году в штате Джорджия. Трехдневная девочка внезапно скончалась от повреждения мозга.

Следов насилия на теле ребенка обнаружено не было. Однако судмедэксперт выдвинул версию о том, что младенца могли «растоптать».

На основании этого сомнительного вывода суд приговорил обоих родителей к пожизненному заключению.

«Я рухнула. Я кричала и плакала. Я слышала, как моя семья в зале суда тоже рыдает», — рассказала женщина.

За годы в неволе брак супругов распался под тяжестью эмоционального давления и безысходности.

Официантка, ставшая ангелом-хранителем

Спасением для пары стала простая официантка, у которой не было ни юридического образования, ни связей в правовой системе.

Единственной мотивацией стала ее личная неприязнь к судье, который вел это дело. Женщина потратила девять лет и 20 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей) личных сбережений на изучение архивов и медицинских документов.

В ходе собственного расследования официантке удалось найти снимки МРТ, которые по неизвестной причине не были представлены в суде.

Эти данные неопровержимо доказывали, что у ребенка были врожденные дефекты мозга и тромбы, сформировавшиеся еще до рождения. Именно это, а не действия родителей, стало истинной причиной смерти младенца.

Справедливость спустя десятилетие

В 2020 году верховный суд штата отменил приговор, а в 2021 году все обвинения с супругов были окончательно сняты. Решающую роль сыграл проект «Невиновность», эксперты которого подтвердили: травмы имели медицинскую, а не криминальную природу.

Судья, отправивший невиновных людей за решетку, к тому моменту уже ушел в отставку на фоне внутреннего расследования. Он скончался в 2022 году, так и не дождавшись разбирательства по своему делу.

Сейчас супруги пытаются добиться компенсации за 11 лет, проведенные в тюрьме по ложному обвинению.

Официантка, ставшая для пары настоящим ангелом-хранителем, за это время выучилась на помощника адвоката и теперь профессионально помогает другим жертвам судебных ошибок.

