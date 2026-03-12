В Москве открылась уникальная лаборатория медицины будущего — Собянин

Элина Битюцкая
Новое подразделение будет создавать изделия из полимеров для хирургии, нейрохирургии и других областей.

Собянин открыл центр разработок в Сеченовском университете

Фото: © РИА Новости

Мэр Москвы Собянин открыл центр инжиниринговых разработок

Мэр Москвы Сергей Собянин и ректор Первого МГМУ имени Сеченова Петр Глыбочко открыли центр инжиниринговых разработок. Об этом сообщает официальный канал градоначальника в мессенджере MAX.

Новое научно-производственное подразделение заработало на базе научно-технологического парка биомедицины университета на улице Трубецкой. Оно будет заниматься созданием медицинских изделий из полимеров и композитов, а также подготовкой квалифицированных кадров для столичных медучреждений.

 

Собянин назвал новый центр уникальной лабораторией медицины будущего. 

В качестве партнера правительства Москвы университет уже реализует инновационные программы подготовки медсестер нового поколения с углубленными знаниями в рентгенологии, анестезии и операционном деле.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные предприятия нарастили выпуск лекарств для сердца и сосудов почти на 80% за 2025 год.

