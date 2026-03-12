Новое подразделение будет создавать изделия из полимеров для хирургии, нейрохирургии и других областей.
Мэр Москвы Собянин открыл центр инжиниринговых разработок
Мэр Москвы Сергей Собянин и ректор Первого МГМУ имени Сеченова Петр Глыбочко открыли центр инжиниринговых разработок. Об этом сообщает официальный канал градоначальника в мессенджере MAX.
Новое научно-производственное подразделение заработало на базе научно-технологического парка биомедицины университета на улице Трубецкой. Оно будет заниматься созданием медицинских изделий из полимеров и композитов, а также подготовкой квалифицированных кадров для столичных медучреждений.
Собянин назвал новый центр уникальной лабораторией медицины будущего.
В качестве партнера правительства Москвы университет уже реализует инновационные программы подготовки медсестер нового поколения с углубленными знаниями в рентгенологии, анестезии и операционном деле.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные предприятия нарастили выпуск лекарств для сердца и сосудов почти на 80% за 2025 год.
