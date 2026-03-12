«За шкирку выкинули»: звезда «Кадетства» Бессонов рассказал об издевках одноклассников

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 31 0

Актер сменил три школы, в каждой из которых ему приходилось отстаивать себя.

«За шкирку выкинули»: актер Бессонов рассказал об издевках одноклассников

Фото: Кадр из сериала «Отдел», 2015г.

Актер Павел Бессонов подвергался в школе буллингу из-за веса

Актер Павел Бессонов, известный по сериалу «Кадетство», подвергался в школе буллингу из-за веса. Об этом артист рассказал в беседе с журналистом Суреном Каграмановым в эфире проекта «Сорян, это подкаст».

Бессонов поделился, что в пятом классе он перевелся в другую школу и новые одноклассники, у которых за пять лет сложился единый коллектив, долгое время не принимали его.

«Мне класс такой, можно сказать, бандитский достался. <…> Мне было совсем некомфортно, неуютно, потому что ну вроде бы нормально, нормально общались, потом у них <…> у них перещелкивало, начинали донимать меня», — вспомнил Павел.

Из-за того, что мальчишки не принимали будущего актера, Бессонов стал дружить с девочками. Однако одноклассникам это не нравилось, и они продолжали его цеплять.

«Было даже на меня трое (напали — Прим. ред.). Я в одного стул швырнул, в другого парту, третьего не успел ударить, но меня за шкирку выкинули в рекреацию, и на пол я упал», — рассказал Бессонов.

В итоге из-за нападок в школе Павел стал замкнутым, но смог это побороть, придя в кино. По его словам, он увидел себя совсем по-другому и стал более уверенным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актрису Анну Ещенко в школе ударил одноклассник. Это произошло из-за того, что Анна не дала ему списать. Мальчик разозлился и с размаху дал будущей артистке в нос.

«За шкирку выкинули»: звезда «Кадетства» Бессонов рассказал об издевках одноклассников
Из кино в ломбард и такси: как сложилась жизнь Павла Бессонова после «Кадетства»

