Из кино в ломбард и такси: как сложилась жизнь Павла Бессонова после «Кадетства»

Павел Бессонов сообщил, что после съемок в «Кадетстве» работал таксистом

Актер Павел Бессонов, известный по сериалу «Кадетство», раскрыл секреты своей биографии после завершения проекта. В беседе с журналистом Суреном Каграмановым в эфире проекта «Сорян, это подкаст» он заявил, что сменил множество профессий, чтобы найти себя.

По словам артиста, гонорар за съемки в сериале быстро закончился, после чего он попробовал себя в роли приемщика в ломбарде, администратором в салоне красоты, таксиста и поставщика воздушных шаров.

«Это я познавал жизнь. На тот момент у меня не было каких-то рамок того, сколько нужно заработать», — сказал актер.

Бессонов также отметил, что во время работы в такси его неоднократно узнавали клиенты и просили сфотографироваться с ним. Он добавил, что сегодня старается помогать таксистам чаевыми, вспоминая свой опыт работы в этой сфере.

При этом Павел заявил, что по-прежнему ищет свое призвание и подчеркнул, что не может долго сидеть на одной работе. Сейчас же он пробует себя в политике и недвижимости.

Говоря о съемках, Бессонов признался, что не собирается отказываться от карьеры актера, но не согласится на эпизодические роли в фильмах.

«Я не говорю про главную, но хотя бы второго плана, чтобы она почаще мелькала на экране. Потому что для меня третий план — это уже, конечно, замыленная история», — добавил он.

