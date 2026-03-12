В Оренбургской области зарезервировали полторы тысячи рабочих мест для участников СВО

Число многодетных семей в Оренбургской области за десять лет выросло на 50% О мерах социальной поддержки президенту России Владимиру Путину доложил губернатор региона на встрече в Кремле. Евгений Солнцев в том числе рассказал об отдельных выплатах на рождение детей, а также о помощи с первым взносом на ипотеку. Еще одной важной темой стала поддержка участников спецоперации и их родных.

«Хорошая программа у нас получилась по вашему поручению — это резервирование рабочих мест. Мы зарезервировали 1,5 тысячи рабочих мест, сегодня уже 1084 рабочих места занято, и 183 из них — это инвалиды. Мы видим, что эта программа востребована. Когда ребята приходят, мы уже понимаем, где какие вакансии у нас есть, на кого они хотят учиться, мы просто их сверяем и туда направляем. Хорошая программа «Свой бизнес», — доложил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

«Нужно, чтобы ребята наши не чувствовали своих ограничений по здоровью. Вот что надо ребятам», — подчеркнул Владимир Путин.

«Вы правильно говорите, те ребята, которые Родину защищают и отстояли в тяжелую минуту, уж поверьте мне, в спокойное, мирное время точно не подведут, на них можно положиться», — добавил Солнцев.

«Так и есть. Надо только помочь им получить новые компетенции, знания, навыки», — ответил президент.

Кроме того, глава региона рассказал президенту, как развиваются сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение и образование.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.