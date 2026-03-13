«Настрой боевой»: Герой России Сергей Ярашев хочет вернуться на фронт

Герой России Сергей Ярашев хочет вернуться на фронт

Герой России Сергей Ярашев, который 68 дней в одиночку удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино в Донецкой Народной Республике (ДНР), после установки протезов хочет вернуться на фронт. Об этом 5-tv.ru рассказал полковник медицинской службы ЦВКГ им. А. А. Вишневского Алексей Пильников.

Боец получил ранения и лишился обеих ступней. Сейчас Сергей находится в госпитале, но он намерен вернуться на службу после выписки.

«На данный момент самочувствие удовлетворительное, то есть чувствует он себя хорошо. Парень молодец, настроен очень оптимистично. Смотрит и думает о будущем, хочет служить, планируют службу в армии и дальше. В общем, настрой у него боевой», — рассказал он.

В Минобороны ранее сообщали, что Ярашев, находясь в составе штурмовой группы, среди первых ворвался на позиции противника и уничтожил несколько огневых точек. Это позволило подразделению занять укрепленный рубеж и провести зачистку позиций.

После того, как глава ДНР Денис Пушилин рассказал о подвиге Ярашева на встрече в Кремле, Путин запросил в Минобороны подробную справку. Ознакомившись с ней, президент дал поручение подготовить указ о присвоении звания Героя России молодому бойцу.

