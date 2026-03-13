«Если бы не подразделение, я бы не сидел здесь»: Ярашев о 68 днях обороны

|
Анастасия Антоненко
Эксклюзив

Боец, который 68 дней удерживал позиции в одиночку, признался, что не считает себя героем.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Герой России Сергей Ярашев поблагодарил подразделение за спасение и поддержку

Герой России Сергей Ярашев, который 68 дней в одиночку удерживал позиции в ДНР, впервые рассказал о том, как выжил. Своими воспоминаниями он поделился с 5-tv.ru.

По словам военнослужащего, все это время его максимально поддерживали сослуживцы и командование. Ему регулярно доставляли еду, провизию, боеприпасы, а также спальный мешок и два комплекта зимней формы.

«Я вам скажу так, не знаю, как во всех подразделениях, но в моем подразделении на Новый год даже курантов по рации нам включали. Они прямо очень хорошие люди», — поделился боец.

Он особенно поблагодарил своего ротного, но не стал называть имен и фамилий. Ярашев подчеркнул, что не считает себя героем, поскольку вся работа — заслуга всего подразделения. По его словам, без поддержки сослуживцев он мог бы и не выжить.

При этом боец признался, что находился в самом горячем месте, и у него были мысли продолжить службу. Комбат уже предложил подобрать ему место и пообещал все устроить.

«Служить я очень сильно прямо вот горю желанием», — заключил Ярашев.

