«Ставили точку в завершении любого конфликта»: как прошла встреча Путина со штурмовиками

Путин: штурмовики всегда ставили точку в завершении любого конфликта

В нынешних обстоятельствах 12 июня — День России — воспринимается по-особому. Это не про Ельцина и выборы президента в 1991 году. Это день, когда понимаешь: наша страна проходит очередной сложный этап в своей более чем тысячелетней истории.

Сколько их было, таких вызовов? Историческая рифма здесь простая и жесткая, как и в прежние времена: когда внешние силы пытались сломать — от монгольского ига до Наполеона и Гитлера — мы раз за разом давали отпор, становясь только сильнее.

По традиции, в Кремле вручали награды людям, которые своим трудом и подвигом укрепляют страну именно сейчас. Это люди, которые по сути держат эту нить времен.

«Я думаю, что те испытания, которые переживает сейчас наша любимая Россия и наш народ, мы сможем перенести, только если будем с Богом, и победить мы сможем с Богом. Спасибо большое. Всех с праздником! Спасибо за высокую награду», — отметил Алексей Заров, главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского.

«Только что прозвучало, что святитель Лука прошел через серьезные испытания, потому что он был с Богом. Сегодня День России. И Всевышний, Господь, всегда с нашей страной. С праздником, с Днем России!» — заявил Владимир Путин.

Была еще и закрытая часть, где награды вручали работникам оборонных предприятий и НИИ. И о чем там говорили, выяснилось чуть позже, уже на встрече со штурмовиками. Да, эти мужчины, которые каждый день на своей работе смотрят в лицо смерти, среди ослепительно белых стен Екатерининского зала чувствовали себя немного не в своей тарелке. Президент пояснил, что пригласил их специально в День России, чтобы сказать спасибо. По сути, благодаря их подвигу у нас есть возможность праздновать День России как день живого, а не исторического государства.

«Кроме нас Россия никому не нужна, только мы в состоянии ее защитить, укрепить и создать условия для ее уверенного развития. И только один можем дать совет нашим недругам: не воюйте с Россией, никогда не пытайтесь этого делать», — подчеркнул Владимир Путин.

Разговор, как и следовало ожидать, был, в основном, о самой жесткой реальности сегодняшнего дня. Противник и его западные спонсоры поставили беспилотники всех типов, от FPV до тяжелых ударных на поток, опираясь на западные спутниковые системы для управления и наведения. И вот здесь-то и прозвучали подробности с закрытого награждения.

У врага есть американский Starlink — большая действующая сеть, которая накрывает всю планету. Но и у нас появился ответ — система «Рассвет», своя сеть спутников, которая позволяет передавать данные на огромных скоростях на космические расстояния. С марта этого года на орбиту выводятся аппараты в промышленных масштабах. До конца года группировка на орбите должна увеличиться почти в 20 раз.

И это тоже новый этап на большом тысячелетнем пути российского государства. Как сами штурмовики оценивают перспективы технологического ответа — в сюжете корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

В коридорах музея Победы на Поклонной горе им жмут руку. У Юрия родственник на фронте, гвардии лейтенанта Максима Степаненко увидел во время трансляции встречи с президентом по телевизору, а теперь случайно встретил лично. Посещение музея — лишь малая часть культурной программы, которую для военнослужащих организовали по специальному поручению Владимира Путина.

Перед глазами воинов современности — история подвига воинов прошлого. Сегодняшним штурмовикам это все близко и так знакомо.

Каждая экспозиция у военнослужащих вызывала особый интерес, вероятно потому что они прекрасно понимают: через какое-то количество лет уже про их подвиги будут организованы такие же выставки по всей стране.

Их уже отметили за заслуги — отобрали из сотен штурмовиков для встречи и общения с президентом, дали возможность задать любые вопросы.

«Готовил, исходя из необходимого нам непосредственно для выполнения боевых задач. Задал все интересующие штурмовиков вопросы», — поделился лейтенант гвардии, командир штурмового взвода штурмовой роты мотострелкового батальона 137-й отдельной штурмовой бригады «Урал» Максим Степаненко.

Лейтенанта Степаненко волновала сфера БПЛА. Сейчас самая важная на фронте.

«Как скоро возможно обеспечить массовое поступление БПЛА в наше подразделение, аналогичное оптоволоконным дронам с искусственным интеллектом, используемым противником?» — спросил Степаненко.

«В целом, что касается FPV-дронов и дронов с искусственным интеллектом, очень активная работа идет по этим направлениям, ну очень. На самом деле, это одна из важнейших задач, и этим занимается и промышленность, этим занимаются и ваши командиры, и Министерство обороны, и другие ведомства, в том числе гражданские», — ответил президент РФ Владимир Путин.

По сути все работают для успешного продвижения наших штурмовых групп, ведь несмотря на развитие технологий и новые средства поражения, последнее слово — всегда за пехотинцами.

«Во все времена штурмовые подразделения ставили точку в любом сражении и в завершении любого военного конфликта, потому что именно пехота, именно штурмовики, в конечном счете, фиксируют решение боевой задачи», — сказал президент РФ Владимир Путин.

И за каждым успешным решением стоит хорошо выстроенная система: планирование, прикрытие, снабжение. Не оставляют без внимания и работу так называемого народного ОПК, изобретения и решения которого иногда бывают крайне полезны на передовой.

«Я старался сделать так — Министерство обороны это подхватило — чтобы мы ничего не зажимали, чтобы не было никакого избыточного сверх администрирования, чтобы все, что возникает ценного, получило поддержку и соответствующее финансирование. И Кулибины наши, и так называемая народная ОПК тоже работает. И работает эффективно в целом. Меня иногда удивляет, как почти на линии фронта эта работа идет, но это тоже факт, вроде у ребят получается. Будем стараться и им оказывать прямую поддержку», — добавил президент РФ Владимир Путин.

От общения с президентом у представителей штурмовых подразделений эмоции только положительные, кто-то даже был удивлен его осведомленностью.

«После встречи все воспряли духом, парни, наши товарищи боевые находятся на переднем крае — все услышали нашего верховного главнокомандующего, что президент в курсе происходящего на фронте, постоянно встречается с участниками СВО. Помогает», — поделился командир отделения штурмового отряда «Амур» 69-й бригады Тимур Тыдыков.

В конце встречи президент еще раз отметил: боевые действия становятся все более технологичными, нужно не просто следить за развитием, а стараться предугадать следующий шаг.

«Они пытаются нанести нам стратегическое поражение, пытались, теперь поняли, что это невозможно. Это задача, которую невозможно решить. Они перестарались, когда публично об этом заявили, поторопились, некоторые даже вступили в НАТО, для того чтобы поучаствовать в разделе пирога. Если бы камер не было, я бы им показал известным всем вам жестом, чего они в этом случае добьются. Ничего не добьются», — выступил президент РФ Владимир Путин.

Памяти Нарана Очира-Горяева

За столом вспоминали, пожалуй, самого известного штурмовика наших дней — старшего лейтенанта Нарана Очира-Горяева.

Он прославился на всю страну, когда в декабре президент пригласил его на прямую линию и несколько раз обращался как к эксперту, чтобы он прокомментировал тот или иной боевой вопрос. А познакомился Верховный главнокомандующий со старлеем по воле случая — Очир-Горяев докладывал с передовой об освобождении Северска в прямом эфире, не растерялся, был четок и по-военному краток.

Потом было награждение отличившихся, и президент вручал звезду Героя, в том числе и ему. И обратил на него внимание. Любой другой воспользовался бы ситуацией, начал бы «хлопотать за себя». И ему предлагали уйти с передовой, но он ответил: «Ребята ждут меня на фронте». И остался с ними до конца.

4 июня он погиб, выполняя боевое задание. 10 июня с ним простились в Элисте с воинскими почестями и по калмыцким традициям. Сослуживцы отметили: он был настоящим воином, а еще он «берег своих пацанов».

Особый характер Героя отметил и президент:

«Он говорит: мама в возрасте уже, здоровье барахлит, если можно — помочь маме. Такие вещи, такие моменты, они до слез прошибают, понимаете. К сожалению, мы теряем и таких людей. Давайте его память и память других ребят, которые ушли, отдав жизнь за Родину, за Россию, почтим минутой молчания».

Его подвиг и подвиги других солдат и офицеров приносят результаты.

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