Сийярто обвинил Украину в попытке оставить Венгрию без газа
Это не просто месть Киева, это желание вмешаться в дела страны.
Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru
Венгрия обвинила Украину в атаке на «Турецкий поток» перед выборами
Первой на сообщения об украинском налете отреагировала Венгрия. Глава Министерства иностранных дел Сийярто расценил это как попытку полностью оставить его страну без нефти и газа. И это не просто месть Киева, это желание вмешаться в дела своего соседа.
«Если эксплуатация газопровода «Турецкий поток» будет невозможной, то надежные поставки природного газа в Венгрию и даже в некоторые страны Центральной и Юго-Западной Европы также станут невозможными. Очевидно, почему украинцы это делают, ведь до парламентских выборов в Венгрии остался месяц.
Они хотят ввести у нас тотальную энергетическую блокаду, они хотят вмешаться в выборы, они хотят поддержать в этом партию «Тиса». Они также хотят достичь долгосрочной цели вместе с партией «Тиса», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Украина мечтает о смене режима в Венгрии. Но самое удивительное, что Европейский союз всего лишь наблюдает со стороны, как одного из участников — Будапешт — атакует Киев, который только хочет залезть в ЕС.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
70%
Нашли ошибку?