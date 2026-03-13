Венгрия обвинила Украину в атаке на «Турецкий поток» перед выборами

Первой на сообщения об украинском налете отреагировала Венгрия. Глава Министерства иностранных дел Сийярто расценил это как попытку полностью оставить его страну без нефти и газа. И это не просто месть Киева, это желание вмешаться в дела своего соседа.

«Если эксплуатация газопровода «Турецкий поток» будет невозможной, то надежные поставки природного газа в Венгрию и даже в некоторые страны Центральной и Юго-Западной Европы также станут невозможными. Очевидно, почему украинцы это делают, ведь до парламентских выборов в Венгрии остался месяц.

Они хотят ввести у нас тотальную энергетическую блокаду, они хотят вмешаться в выборы, они хотят поддержать в этом партию «Тиса». Они также хотят достичь долгосрочной цели вместе с партией «Тиса», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Украина мечтает о смене режима в Венгрии. Но самое удивительное, что Европейский союз всего лишь наблюдает со стороны, как одного из участников — Будапешт — атакует Киев, который только хочет залезть в ЕС.

