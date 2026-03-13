Удар «Аллигатора» — Ка-52М уничтожил технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Удар наносился ракетами по разведанным целям.

Ка-52М поразил личный состав и бронетехнику боевиков ВСУ

Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М нанес удар по личному составу и бронированной технике Вооруженных сил Украины. Самые яркие кадры из зоны проведения СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Боевая работа велась в зоне ответственности группировки войск «Север». Удар наносился авиационными ракетами по целям, предварительно разведанным средствами разведки.

После выполнения задачи экипаж совершил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и благополучно вернулся на аэродром вылета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

