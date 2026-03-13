«Попросил ходить рядом и быть донором»: Киба о том, почему встречалась с Лепсом

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 64 0

Теперь экс-невесте артиста приписывают роман с сыном Ирины Дубцовой.

Почему Аврора Киба встречалась с Григорием Лепсом

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Аврора Киба: Григорий Лепс просил меня ходить рядом и быть его донором

Народный артист России Григорий Лепс попросил свою экс-невесту Аврору Кибу быть его донором. Они начали встречаться, чтобы она всегда была рядом. Об этом 20-летняя блогер заявила на своем новом шоу «Кибалэнд».

Донор, эскортница или внебрачная дочь

С самого начала Аврора взяла ироничный тон и перечислила все теории заговора, которые распространялись по сети о романе с артистом.

Певица посмеялась над слухами о том, что она эскортница, которая искала богатого покровителя, или что мама «купила» ей Лепса. Дошла очередь и до совсем абсурдной версии о том, что Киба внебрачная дочь исполнителя.

«У нас с Гришкой полная совместимость по крови. Ну, вот он и попросил меня все время ходить рядом и быть донором в случае чего», — пошутила Аврора.

Почему на самом деле расстались

После череды шуток Киба предложила зрителям единственную версию, которую просит считать правдивой. По ее словам, никаких скандалов и подстав не было — просто двое взрослых людей поняли, что им не по пути.

«Иногда даже при наличии чувств людям не всегда удается построить крепкие и счастливые отношения. Порой не совпадают образы жизни, принципы или семейные устои. Да и просто жизнь в целом», — поделилась Аврора.

Киба отметила, что ей важно уважать партнера. Также влюбленные должны иметь мудрость вовремя разойтись, если они понимают, что не подходят друг другу. Именно так, по словам блогера, они и поступили с Лепсом.

Реакция публики: от восторга до отвращения

Запуск реалити расколол аудиторию на два непримиримых лагеря. В числе поддержавших проект оказалась певица Ирина Дубцова, чьему сыну Артему давно приписывают роман с Кибой.

Зрители тоже оставляли позитивные комментарии. Они проявили интерес к шоу и прозвали Кибу «брюнеткой в шоколаде».

Однако основная масса откликов оказалась негативной. Пользователи не стеснялись в выражениях, назвав новое реалити «днищем».

Критики усомнились в актерских способностях Авроры. Они отметили, что она читает текст с листа и даже с готовым сценарием не справляется.

В финале первого выпуска девушка призналась: главная цель проекта — доказать себе и окружающим, что она не просто «экс-невеста Лепса».

Кроме того, Киба анонсировала планы на этот год и заявила о желании создать собственный бренд.

