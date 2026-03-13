Арендный капкан: как не наткнуться на мошенников при съеме квартиры

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Мошенники каждый раз совершенствуют свои схемы.

Как не наткнуться на мошенников при съеме квартиры в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Мошенничество с арендой жилья в России выросло за год почти на треть

В России зафиксирован резкий рост числа мошенничества, связанных со сдачей жилья в аренду. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные аналитиков компании «Информзащита».

Согласно статистике, только за промежуток с января по февраль количество подобных инцидентов увеличилось на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Эксперты подчеркивают, что в крупных городах примерно каждое десятое новое объявление имеет явные признаки обмана. При этом в сегменте краткосрочной аренды в туристических локациях доля подозрительных предложений достигает 15%.

Специалисты связывают такую негативную динамику с перегревом рынка. Потенциальные арендаторы стремятся забронировать объект как можно быстрее и пренебрегают тщательной проверкой юридического статуса недвижимости.

Мошенники, в свою очередь, совершенствуют методы работы, создавая зеркальные профили «хозяев» и предоставляя жертвам фальшивые договоры.

Анализ показал, что в 42% случаев применялись заранее подготовленные шаблоны документов, которые визуально почти не отличаются от подлинных. Кроме того, мошенники активно используют мессенджеры для вывода клиента с официальных платформ, что позволяет им обходить системы модерации и безопасности.

Для защиты от злоумышленников эксперты настоятельно рекомендуют проводить личный осмотр квартиры до совершения любых платежей. Также можно использовать обратный поиск по изображениям, чтобы выявить дубликаты фотографий в сети.

Надежным инструментом являются и сервисы безопасной сделки, закрепляющие средства на платформе до подтверждения заселения.

Параллельно с этим онлайн-площадки стараются усиливать контроль за контентом. Однако без бдительности самих пользователей эти меры остаются недостаточно эффективными.

Важно помнить, что спешка и отказ от личного знакомства с собственником значительно повышают риск потери денежных средств.

