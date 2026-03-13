Супруга рэпера Natan Анастасия Швецова пожелала Лерчек выздоровления

Несмотря на прошлые конфликты, жена рэпера Natan, Анастасия Швецова, пожелала выздоровления блогеру Валерии Чекалиной (известной под псевдонимом Лерчек), у которой диагностировали онкологическое заболевание. Об этом она написала в социальных сетях.

«Как тебе новость о Лерчек? Ты наколдовала, признайся?!» — спросила блогера одна из подписчиц.

Швецова подчеркнула, что солидарна с теми представителями шоу-бизнеса, которые призывают освободить многодетную мать из-под стражи.

«Я искренне не понимаю, что у вас должно твориться в душе и в голове, чтобы вообще додуматься до такого вопроса. Я желаю Лере скорейшего выздоровления, и поддерживаю всех знаменитостей, которые просят ее освободить», — заявила Швецова в ответ на язвительный комментарий.

Анастасия дала понять, что не испытывает злорадства, хотя ранее Чекалина открыто флиртовала с ее супругом на реалити-шоу.

Ситуация со здоровьем Лерчек остается критической. По словам близких, у нее обнаружена четвертая стадия рака желудка. Избранник блогера, Луис Сквиччиарини, рассказал, что проблемы начались после недавних родов Чекалиной, у нее появился четвертый ребенок.

По его утверждению, Валерия неоднократно жаловалась на боли. Однако следствие и суд якобы отклоняли прошения защиты о посещении специалистов для полноценного обследования.

Подруга знаменитости Алина Акилова также подтвердила пугающий диагноз, отметив, что в организме уже начался процесс распространения метастазов.

По мнению окружения Чекалиной, драгоценное время для начала лечения было упущено из-за ограничений, связанных с мерой пресечения.

