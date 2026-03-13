«Политика превыше всего»: почему ЕС не отменит санкции против России

Эксперт Юшков: Евросоюзу важнее навредить РФ, чем стабилизировать экономику

В нынешних условиях Евросоюз навряд ли пойдет на отмену антироссийских санкций. ЕС важнее навредить РФ, чем стабилизировать мировую экономику. Об этом 5-tv.ru сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«С одной стороны, для Евросоюза очень было бы позитивно и выгодно вернуться к закупкам российской нефти, а может быть, и других энергоресурсов, угля, газа, полноценный запуск газопроводов, которые сейчас стоят. Это было бы очень выгодно, потому что тогда бы насытился европейский рынок и газом, и другими энергоносителями. И цены бы снизились», — сказал Юшков.

По мнению эксперта, нынешний состав руководителей в Евросоюзе не позволит вернуться к прежним закупкам, так как для них намного важнее навредить России, чем стабилизировать мировую экономику.

При этом, как отметил специалист, на практике складывается иная ситуация. Так, в европейских странах становятся популярными оппозиционные партии, которые выступают за сотрудничество с Москвой. Юшков добавил: маловероятно то, что Евросоюз снимет санкции с России.

«Пока не сменится руководство Евросоюза, вряд ли мы увидим здесь вот такого разворота в области энергетики», — подытожил эксперт.

Ранее США разрешили продажу российской нефти, отгруженной до 12 марта. Новая лицензия будет действовать до 11 апреля 2026 года.

