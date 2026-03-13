Психолог раскрыл, как не вызвать ревность у партнера

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 21 0

Отсутствие прямой измены — еще не гарант доверительной атмосферы в отношениях.

Психолог Решетов: увлеченные переписки с другим вызовут ревность у партнера

Не провоцировать ревность у своего партнера — задача не столь тривиальная, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны, все, вроде бы, просто — достаточно не изменять. Однако на деле забота о спокойствии и уверенности в паре требует соблюдения еще ряда условий. О них 5-tv.ru рассказал психолог, кандидат наук Павел Решетов.

Важно осознавать, что определенные действия могут спровоцировать ревность даже в том случае, если партнер изначально к ней не склонен. Первое из них — откровенный флирт. Флиртовать с другими — значит показывать, что они вам интереснее, чем тот, кто рядом.

Еще один совет, который дал Решетов — с пониманием реагировать на просьбу избранника показать переписки в телефоне. Личные мобильные устройства не должны быть закрыты от партнера — если вам нечего скрывать, то нечего и бояться. То же самое касается увлеченных переписок с улыбкой на лице — партнер заметит, если вы часами общаетесь с кем-то в соцсетях с явным интересом.

Наконец, последнее — не увлекаться походами в кино и кафе с друзьями противоположного пола в ущерб времени, проведенному с партнером.

Кроме того, эксперт объяснил, что делать, если ревность возникла у вас самого. Первый и главный шаг — сказать об этом прямо. Однако такой диалог не должен принимать форму претензии или допроса.

Важно проговорить свои эмоции, объяснить, что они могут быть связаны с прошлым опытом и вы не хотите, чтобы подобная ситуация возникла в новых отношениях. Также важно сделать конструктивное предложение о том, как выйти из этого кризиса и гармонизировать атмосферу в паре.

Ранее в ходе исследования на платформе «VКВидео» выяснилось, что четверть россиян считает просмотр сериала без партнера изменой.

Психолог раскрыл, как не вызвать ревность у партнера
