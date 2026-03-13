В Красноярском крае в тайге найдены тела мужчины и его четырехлетнего сына

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 85 0

Они могли сбиться с пути, пытаясь добраться до охотничьей избушки.

В Красноярском крае нашли тела мужчины и его маленького сына

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Найдены тела 51-летнего мужчины и его четырехлетнего сына в Эвенкийском муниципальном округе Красноярского края. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в СК РФ по Красноярскому краю.

Предварительно, мужчина и ребенок умерли от переохлаждения. Их тела нашли в лесу в полусотне километров от поселка Тура.

По данным следствия, 7 марта житель Эвенкийского муниципального округа вместе со своим сыном выехал в тайгу на автомобиле, в прицепе которого находился снегоход. Они должны были вернуться через несколько дней. Однако этого не произошло. Знакомый семьи забеспокоился и 11 марта обратился в полицию.

В СК уточнили: мужчина и мальчик поехали в охотничью избушку. Оставив автомобиль, они пересели на снегоход и добрались до места назначения. Оттуда отец с сыном, скорее всего, решили поехать в другую избушку, но не добрались до нее. Сыщики предполагают, что мужчина с ребенком хотел вернуться назад, но сбился с пути. Расследование продолжается. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Звенигороде пропали трое детей — 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков. Они ушли гулять в микрорайоне Восточный, зашли в магазин за шоколадом, а потом направились к реке. Накануне спасатели обнаружили тело второго пропавшего ребенка. Поиски третьего подростка продолжаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

