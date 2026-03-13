Жительница Турции обратилась к врачам более 300 раз за год и умерла

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

Sabah: жительница Турции обратилась к врачам более 300 раз за год и умерла

Жительница Стамбула скончалась после того, как в течение года 301 раз обращалась за помощью к врачам. Об этом сообщает турецкое издание Sabah со ссылкой на заявление руководителя столичного департамента здравоохранения Абдуллаха Гюнера.

Чиновник привел этот случай как пример аномальной активности пациента на фоне общей статистики по городу. Причины, по которым скончавшаяся пациентка так часто нуждалась в консультациях, не уточняются.

Согласно предоставленным данным, в среднем житель турецкого мегаполиса посещает больницы не более 12 раз за год. Это делает случай умершей женщины беспрецедентным для местной системы здравоохранения.

Абдуллах Гюнер сообщил, что за 2025 год профильные специалисты Стамбула провели в общей сложности около 207 миллионов медицинских осмотров.

Нагрузка на хирургические отделения также остается крайне высокой. В городе, где проживает порядка 16 миллионов человек, за отчетный период было выполнено более 2,6 миллиона операций.

«Таким образом, в Стамбуле каждые две секунды проводится операция», — отметил он.

Заложники собственного тела: раскрыты страшные тайны сонного паралича
21:27
Несправедливо осужденный? Смертника спасли за двое суток до казни
21:25
В Иране повреждены более 9600 гражданских объектов с начала атаки Израиля и США
21:22
Загадочный художник: Reuters назвал настоящее имя Бэнкси
21:20
21:12
Группа «Корни» выпустила трек «Просто любовь» для трибьют-альбома «Любэ»

Две недели войны: главные события конфликта на Ближнем Востоке за 13 марта
«Сначала бил, потом снимал на камеру»: жена Алибасова-младшего подала на мужа заявление в полицию
Нанесла 32 удара: дальнобойщица зарезала двух мужчин в Подмосковье
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео