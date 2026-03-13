Sabah: жительница Турции обратилась к врачам более 300 раз за год и умерла

Жительница Стамбула скончалась после того, как в течение года 301 раз обращалась за помощью к врачам. Об этом сообщает турецкое издание Sabah со ссылкой на заявление руководителя столичного департамента здравоохранения Абдуллаха Гюнера.

Чиновник привел этот случай как пример аномальной активности пациента на фоне общей статистики по городу. Причины, по которым скончавшаяся пациентка так часто нуждалась в консультациях, не уточняются.

Согласно предоставленным данным, в среднем житель турецкого мегаполиса посещает больницы не более 12 раз за год. Это делает случай умершей женщины беспрецедентным для местной системы здравоохранения.

Абдуллах Гюнер сообщил, что за 2025 год профильные специалисты Стамбула провели в общей сложности около 207 миллионов медицинских осмотров.

Нагрузка на хирургические отделения также остается крайне высокой. В городе, где проживает порядка 16 миллионов человек, за отчетный период было выполнено более 2,6 миллиона операций.

«Таким образом, в Стамбуле каждые две секунды проводится операция», — отметил он.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.