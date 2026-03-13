Лихачев: киевский режим нагнетает обстановку на Запорожской АЭС

Количество попыток ударить по Запорожской атомной станции постоянно растет, киевский режим нагнетает обстановку. Об этом сегодня заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Делегация агентства прибыла в Москву для консультаций по безопасности. Прямо сейчас на станции все работает в штатном режиме, все процессы под контролем.

«Находится станция в режиме холодного останова, но в режиме, когда топливо находится в реакторах. Это требует дополнительных усилий, дополнительных затрат электроэнергии, на то, чтобы станция находилась в безопасном состоянии. Уже 33-я миссия работников МАГАТЭ присутствует на станции. Коллеги имеют возможность воочию убедиться в том, что с приличным запасом персонал станции делает все, чтобы не допустить ядерных рисков в ходе эксплуатации этого мощнейшего в Европе атомного объекта», — сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Кроме того, на встрече большое внимание уделили обстановке в Иране — там на АЭС «Бушер» работают российские специалисты. Глава «Росатома» подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность и самого объекта, и гражданского персонала. Кроме того, накануне Лихачев и Гросси в ходе личной встречи обсудили стратегические вопросы, ключевые вопросы, касающиеся глобальной ядерной повестки.

Ранее госкорпорация «Росатом» завершила второй этап эвакуации своих сотрудников с иранской атомной электростанции «Бушер». Об этом заявил глава компании Алексей Лихачев.

По словам Лихачева, 150 человек покинули станцию несколько дней назад. Руководитель «Росатома» поблагодарил МИД России, а также силовые структуры Армении и Ирана за содействие в проведении операции.

В настоящее время работы на атомном объекте приостановлены из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. На станции остаются 450 сотрудников, которые занимаются обслуживанием оборудования и завершением неотложных работ. Ранее Лихачев предупреждал, что эскалация конфликта в регионе создает серьезную угрозу для АЭС, и удары по объекту могут привести к катастрофе.

